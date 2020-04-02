Областные ветеринары помогают в борьбе с коронавирусом

В частности, больнице (кардиологичекому
диспансеру, где развернут госпиталь для приема больных коронавирусной
инфекцией) переданы распылитель РА-80
«Циклон – 4», который перерабатывает раствор в аэрозоль, попадающий в самые
труднодоступные места, а также компактный бензомотораспылитель «Ранец» для
санобработки небольших помещений.
Помимо этого,
управлением ветеринарии Ленинградской области закуплено 25 литров
дезинфицирующего средства, которые также доставлены в областную больницу.
Тем временем
противоэпизоотические отряды районных подразделений управления приступили к
обработке общественных пространств в поселениях, где обнаружены новые случаи
заболевания коронавирусом — во
Всеволожском, Выборгском и Подпорожском районах.
Во всех районах Ленинградской
области, где позволяют погодные условия, в рамках работы районных штабов
продолжаются плановые обработки улиц, остановок общественного транспорта,
детских площадок. В условиях дождя и снегопада ветеринарные отряды
дезинфицируют помещения присутственных
учреждений и организаций: администраций, отделов полиции.