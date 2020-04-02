Областные ветеринары помогают в борьбе с коронавирусом

В частности, больнице (кардиологичекому диспансеру, где развернут госпиталь для приема больных коронавирусной инфекцией) переданы распылитель РА-80 «Циклон – 4», который перерабатывает раствор в аэрозоль, попадающий в самые труднодоступные места, а также компактный бензомотораспылитель «Ранец» для санобработки небольших помещений.

Помимо этого, управлением ветеринарии Ленинградской области закуплено 25 литров дезинфицирующего средства, которые также доставлены в областную больницу.

Тем временем противоэпизоотические отряды районных подразделений управления приступили к обработке общественных пространств в поселениях, где обнаружены новые случаи заболевания коронавирусом — во Всеволожском, Выборгском и Подпорожском районах.

Во всех районах Ленинградской области, где позволяют погодные условия, в рамках работы районных штабов продолжаются плановые обработки улиц, остановок общественного транспорта, детских площадок. В условиях дождя и снегопада ветеринарные отряды дезинфицируют помещения присутственных учреждений и организаций: администраций, отделов полиции.