Областные ветеринары помогают в борьбе с коронавирусом

Областные ветеринары помогают в борьбе с коронавирусом

Управление ветеринарии Ленинградской области передало областной клинической больнице оборудование и средства для проведения дезинфекции одежды, помещений и персонала.

Рубрики : COVID-19  Общество     02 Apr 2020

В частности, больнице (кардиологичекому диспансеру, где развернут госпиталь для приема больных коронавирусной инфекцией) переданы  распылитель РА-80 «Циклон – 4», который перерабатывает раствор в аэрозоль, попадающий в самые труднодоступные места, а также компактный бензомотораспылитель «Ранец» для санобработки небольших помещений.

Помимо этого, управлением ветеринарии Ленинградской области закуплено 25 литров дезинфицирующего средства, которые также доставлены в областную больницу.

Тем временем противоэпизоотические отряды районных подразделений управления приступили к обработке общественных пространств в поселениях, где обнаружены новые случаи заболевания коронавирусом  — во Всеволожском, Выборгском и Подпорожском районах.

Во всех районах Ленинградской области, где позволяют погодные условия, в рамках работы районных штабов продолжаются плановые обработки улиц, остановок общественного транспорта, детских площадок. В условиях дождя и снегопада ветеринарные отряды дезинфицируют помещения  присутственных учреждений и организаций: администраций, отделов полиции.

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