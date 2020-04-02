Плановые отключения услуг ЖКХ отменены

Плановые отключения услуг ЖКХ отменены

В Ленинградской области отменены плановые ремонтные работы, требующие отключения света, тепла, газа или воды.

Рубрики : ЖКХ     02 Apr 2020

Корректировка графиков плановых работ на сетях сделана для того, чтобы создать комфортные условия для жителей, находящихся временно дома, на самоизоляции.

Плановые работы приостановлены до завершения режима самоизоляции граждан и неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее письмо ресурсоснабжающим организациям региона направили Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и Комитет по топливно-энергетическому комплексу. Работы, связанные с отключением водоснабжения, приостановил и ГУП «Леноблводоканал».

В области проводятся только ремонты, необходимые для предотвращения или ликвидации аварийных ситуаций.

При этом аварийные бригады работают в усиленном режиме. Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения.

При возникновении сбоев в работе объектов жизнеобеспечения, ограничения электро-, тепло-, газо- или водоснабжения, необходимо обращаться на круглосуточную горячую линию единой дежурно-диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области по телефону: 8(812) 308-00-11.

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