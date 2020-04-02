Регион поддержит жителей, оставшихся без работы

Регион поддержит жителей, оставшихся без работы

Губернатор Ленинградской области заявил о дополнительных выплатах тем, кто в период сложной эпидемиологической обстановки останется без работы.

Рубрики : Общество     02 Apr 2020

«В случае потери работы жители области смогут дистанционно обратиться в службу занятости. К федеральному пособию по безработице Ленинградская область добавит по 5 тысяч рублей», – сказал Александр Дрозденко.

В комитете по труду и занятости населения Ленинградской области уточнили, что региональную доплату получат те, кто потерял работу после 30 марта 2020 года.

Постановка на учет в центре занятости возможна дистанционным способом, без личного посещения центров. Подробнее о том, как встать на учет по ссылке. Дополнительная информация по телефону «горячей линии» Биржи труда Ленинградской области 8 (800) 350-47-47.

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