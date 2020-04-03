Десять захватывающих книг для весеннего чтения

Кстати, доказано, что чтение помогает расслабиться даже лучше, чем прослушивание музыки. Можно предположить, что такой антистресс в сочетании с возможностью саморазвития представляют собой идеальную комбинацию для душевного комфорта - особенно в условиях, когда «немножко нервно»...

Людмила Улицкая. «О теле души. Новые рассказы» (Редакция Елены Шубиной, 2020)

Новые рассказы Людмилы Улицкой - о превратностях судьбы, смерти и бессмертии души. Проживая жизнь, мы постоянно встречаемся с границами - внутренними, внешними, условными, реальными. Герои рассказов предстают в том предельном состоянии, когда размывается граница между реальностью и небытием. Сборник включает в себя два цикла рассказов. В рассказах цикла «Подружки» ключевым мотивом повествования является любовь, которая способна сметать границы между людьми. В цикле «О теле души» Людмила Улицкая приближается к границе жизни, точнее физического существования, рассуждая о том, есть ли что-то за нею.

Яна Вагнер. «Живые люди» (АСТ, 2020)

«Живые люди» - продолжение бестселлера «Вонгозеро», остросюжетный психологический роман о том, можно ли оставаться людьми в нечеловеческих условиях.

Одиннадцать человек - восемь взрослых и трое детей - спрятались от эпидемии на маленьком острове посреди карельской тайги. Значит ли это, что самое страшное позади? Они выжили, но отрезаны от мира и заперты вместе. Им придется зимовать, голодать и самое главное - учиться принимать друг друга, сосуществовать тесно, бок о бок. Выбор простой: измениться или погибнуть. Напомним, на платформе PREMIER выходит сериал «Эпидемия» - экранизация первого романа дилогии «Вонгозеро».

Дмитрий Воденников. «Сны о Чуне» (АСТ, 2019)

Дмитрий Воденников – известный поэт и блестящий эссеист. А еще он - хозяин таксы Чуни, за жизнью которой вот уже несколько лет следит весь Facebook. В «Снах о Чуне» Воденников шутя рассказывает о самом главном и важном - о боли и вечных ценностях, о гениях и простых радостях, о любви и том человеческом (а иногда и собачьем), что есть в каждом из нас.

Книга иллюстрирована графикой Арины Обух.

Сергей Беляков. «Весна народов. Русские и украинцы между Булгаковым и Петлюрой» (Редакция Елены Шубиной, 2019)

Сергей Беляков – историк и литературовед, лауреат премии «Большая книга», финалист премии «Национальный бестселлер»; автор книг «Гумилев, сын Гумилева» и «Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя». Новая книга посвящена сложному процессу становления украинской государственности в условиях революции и Гражданской войны. Подлинной Весной народов стала победоносная революция в России. На руинах империи появились национальные государства финнов, поляков, эстонцев, грузин. Украинцы создали даже несколько государств – народную республику, Украинскую державу, советскую Украину…

Анна Матвеева. «Картинные девушки» (АСТ, 2020)

Анна Матвеева — прозаик, финалист премий «Большая книга», «Национальный бестселлер»; автор книг «Завидное чувство Веры Стениной», «Девять девяностых» и других.

В книге «Картинные девушки» Анна Матвеева обращается к судьбам натурщиц и муз известных художников. Кем были женщины, которые смотрят на нас с полотен Боттичелли и Брюллова, Матисса и Дали, Рубенса и Мане? Они жили в разные века, имели разное происхождение и такие непохожие характеры. Кто-то из них не хотел уступать в мастерстве великим, написавшим их портреты, а кому-то было достаточно просто находиться рядом с ними...

Кристина Лёненс. «Птица в клетке» («Иностранка», 2020)

Роман «Птица в клетке» Кристин Лёненс – это история о юном воспитаннике гитлерюгенда, по которой был снят нашумевший фильм Тайки Вайтити «Кролик Джоджо». Главный мотив книги и фильма — то, что милитаристская идеология делает с детьми, которые вообще падки на поклонение обаятельным кумирам и тянутся к группам, особенно если они одеты в элегантную униформу. Главный герой книги Йохансен не просто сталкивается с фашизмом в детстве, а буквально растет с ним год за годом. По мнению писательницы, идеология ненависти, проникнув в человека, навсегда его деформирует, как деформирует главного героя авиабомба.

Франсиш ди Понтиш Пиблз. «Воздух, которым ты дышишь» (Фантом Пресс, 2019)

Пиблз рассказывает историю сложных, драматических отношений между двумя женщинами, Грасой и Дориш, связанными друг с другом с раннего детства. В каждой из них живет музыка. Одна обладает чудесным голосом, другая сочиняет стихи в такт мелодиям, что звучат внутри нее. И обе мечтают погрузиться в большой мир. Музыка станет их общей страстью, основой их дружбы и соперничества, и единственным способом сбежать от жизни, к которой они, казалось, приговорены.

Роман охватывает несколько десятилетий, от 1930-х годов до наших дней, перемещая читателя из дремучего бразильского захолустья в сверкающий огнями Рио-де-Жанейро, а затем в Голливуд. Эта книга полна музыки: с каждой ее страницы звучит самба, разухабистая и камерная, громкая и едва слышная...

Дмитрий Ищенко. «В поисках мальчишеского бога» (КомпасГид, 2019)

Повесть Дмитрия Ищенко «В поисках мальчишеского бога» адресована детям среднего и старшего школьного возраста. Она посвящена всем любителям маяков, северной природы, романтики заброшенных зданий и, конечно же, лета.

Главный герой проживает, возможно, лучшее лето своей жизни, хотя в июне, когда отец предложил ему поехать на север, он ни за что бы в это не поверил. Ваня с папой проводят каникулы на берегу Баренцева моря в немноголюдном поселке Цып-Наволок. Кроме метеостанции, военной базы и старого маяка здесь нет ничего, к чему Ваня так привык: ни интернета, ни торговых центров, ни хотя бы клочка асфальта, где можно было бы покататься на скейте. На первый взгляд мальчишке кажется, что его ждут три непередаваемо унылых месяца, но уже совсем скоро герой находит в этом диковинном месте особое очарование. Три месяца на живописном побережье Баренцева моря становятся для него неиссякаемым источником опыта и знания о самом себе.

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. «Я бы на твоем месте...» (Время, 2020)

Каждому родителю хочется оказаться на месте подростка – уж он тогда бы сделал все правильно! И каждый подросток мечтает оказаться на чьем-нибудь месте, потому что не понимает, где его собственное. Но, как выясняется, жить можно только своей жизнью. И когда это получается, вырастает хороший человек – несмотря на все косяки родителей.

Книга предназначена для родителей подростков и для подростков, которые не понимают, чего от них хотят их родители.

Ирина Зартайская. «Когда медведь влюблён» (Поляндрия, 2020)

Новая книга Ирины Зартайской «Когда медведь влюблён» с иллюстрациями Натальи Шалошвили создана для самых маленьких читателей. Это забавная история о медведе, который потерял голову от любви и даже забыл о том, что нужно впадать в спячку. Она - о прекрасном теплом чувстве, которое способно изменить мир вокруг и даже большого грозного медведя сделать милым и ласковым.