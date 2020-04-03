«Узор» приготовил подарки к Дню Победы

- День Победы – праздник
особый для нашей страны, и мы всегда готовимся к нему заранее, тем более к
юбилейной дате, - рассказывает президент АО «Узор» Иван Григорьевич Козлов. –
Уже в прошлом году мы разработали несколько новых вариантов нашей продукции,
обновили то, что пользуется спросом с прошлых лет – наши культовые изделия. Мы
получили заказы от администраций на формирование подарков ветеранам. В
частности, от администрации Гатчинского района, Таицкого, Пудостьского и
Елизаветинского поселений, города Кронштадта. Каждый заказ – это индивидуальные
разработки с учетом пожеланий заказчика. Все заказы выполнены!
Готов здесь и ассортимент
продукции к Пасхе, которая в этом году приходится на 19 апреля. Красивые
скатерти и салфетки самых разнообразных расцветок станут хорошим подарком для
родных и близких.
К слову, сейчас их
обрабатывают на новой машинке – на смену швейным машинкам приходят
ультразвуковые. Первая такая машинка появилась на «Узоре» недавно, и сразу
доказала свои преимущества.
- Мы стали обрабатывать
края изделий - на салфетках и скатертях – не на швейных машинках, а
ультразвуком, - рассказывает мастер швейного участка Наталья Александровна
Боровская. – Это и экономия ниток, но главное – потребительские преимущества.
Один проход на такой машинке заменяет и оверлок, и подгиб. Ткань не
натягивается, как иногда бывает, да и край можно обработать «с узором» –
достаточно задать соответствующую программу.
На фабрике уже прошло
первое заседание художественного совета, на котором обсуждались идеи для
сувенирной продукции будущего года – года быка по восточному календарю. Нас
ждут уникальные календари, сумки, салфетки, скатерти и часы.
Впрочем, основной объем
продукции на «Узоре» по-прежнему – так называемый технический ассортимент.
Прежде всего, для нужд Министерства путей сообщения.
Остается надеяться, что
коронавирус не очень серьезно нарушит планы «Узора», и коллектив справится с
его последствиями. Тем более что во главе фабрики стоит опытный руководитель.
На итоговом районном собрании Ивану Григорьевичу Козлову было торжественно
вручено Благодарственное письмо администрации и Совета депутатов Гатчинского
района, в котором они поблагодарили его «за конструктивное сотрудничество с
органами местного самоуправления Гатчинского муниципального района» и отметили:
«Благодаря вашей жизненной энергии, твердым принципам, удалось решить многие
вопросы. Мудрым и дальновидным подходом к решению вопросов, невероятным
трудолюбием, неравнодушным отношением к своему делу и стремлением внести свой
вклад в развитие Гатчинского района Вы по праву заслужили авторитет и уважением
среди коллег и жителей района».