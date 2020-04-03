«Узор» приготовил подарки к Дню Победы

- День Победы – праздник особый для нашей страны, и мы всегда готовимся к нему заранее, тем более к юбилейной дате, - рассказывает президент АО «Узор» Иван Григорьевич Козлов. – Уже в прошлом году мы разработали несколько новых вариантов нашей продукции, обновили то, что пользуется спросом с прошлых лет – наши культовые изделия. Мы получили заказы от администраций на формирование подарков ветеранам. В частности, от администрации Гатчинского района, Таицкого, Пудостьского и Елизаветинского поселений, города Кронштадта. Каждый заказ – это индивидуальные разработки с учетом пожеланий заказчика. Все заказы выполнены!

Готов здесь и ассортимент продукции к Пасхе, которая в этом году приходится на 19 апреля. Красивые скатерти и салфетки самых разнообразных расцветок станут хорошим подарком для родных и близких.

К слову, сейчас их обрабатывают на новой машинке – на смену швейным машинкам приходят ультразвуковые. Первая такая машинка появилась на «Узоре» недавно, и сразу доказала свои преимущества.

- Мы стали обрабатывать края изделий - на салфетках и скатертях – не на швейных машинках, а ультразвуком, - рассказывает мастер швейного участка Наталья Александровна Боровская. – Это и экономия ниток, но главное – потребительские преимущества. Один проход на такой машинке заменяет и оверлок, и подгиб. Ткань не натягивается, как иногда бывает, да и край можно обработать «с узором» – достаточно задать соответствующую программу.

На фабрике уже прошло первое заседание художественного совета, на котором обсуждались идеи для сувенирной продукции будущего года – года быка по восточному календарю. Нас ждут уникальные календари, сумки, салфетки, скатерти и часы.

Впрочем, основной объем продукции на «Узоре» по-прежнему – так называемый технический ассортимент. Прежде всего, для нужд Министерства путей сообщения.

Остается надеяться, что коронавирус не очень серьезно нарушит планы «Узора», и коллектив справится с его последствиями. Тем более что во главе фабрики стоит опытный руководитель. На итоговом районном собрании Ивану Григорьевичу Козлову было торжественно вручено Благодарственное письмо администрации и Совета депутатов Гатчинского района, в котором они поблагодарили его «за конструктивное сотрудничество с органами местного самоуправления Гатчинского муниципального района» и отметили: «Благодаря вашей жизненной энергии, твердым принципам, удалось решить многие вопросы. Мудрым и дальновидным подходом к решению вопросов, невероятным трудолюбием, неравнодушным отношением к своему делу и стремлением внести свой вклад в развитие Гатчинского района Вы по праву заслужили авторитет и уважением среди коллег и жителей района».



