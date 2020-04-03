Весна не торопится? Природа не терпит суеты

Чтобы поздороваться с настоящей, а не некалендарной весной, мы прогулялись по Орловой роще и парку Зверинец с гатчинским биологом Людмилой Чиринскайте.

Первое и очень странное впечатление от весеннего леса — в нем на удивление тихо. Удалившись от забивающего все живые звуки городского шума, мы ждем какого-то откровения от природы, но вдруг понимаем: в парке почти не слышны птичьи голоса. Только где-то в зарослях какая-то птаха словно невзначай прольет капельку своей трели и снова застенчиво умолкнет...

Они возвращаются!

Уже давно тепло, но земля под деревьями черная, как будто только что снег сошел. Молодой зеленой травы нет совсем. Лесных подснежников тоже пока не видно. Да, у наших домов над теплотрассами уже давно распустились первоцветы, но для дикорастущих растений это нетипично.

- Весна в этом году действительно совершенно особенная, - говорит Людмила Чиринскайте. - Несмотря на то, что зимы у нас практически не было, весна не спешит приходить. Зима в этом году была малоснежной. Это значит, что для жизни лесного сообщества будет не доставать необходимых запасов воды. Смотрите, канавы вдоль парковой дороги почти сухие. Обычно в них в апреле стоит вода - до мая. В конце апреля лягушки здесь вовсю мечут икру: они приходят делать это туда, где сами родились. А сейчас, если так дело пойдет, и канавы останутся сухими, лягушкам придется искать для нереста какое-то другое место.

Как рассказала Людмила Ионасовна, многие из перелетных птиц уже вернулись в наши края. Уже и скворцы здесь, и дрозды-рябинники, и черные дрозды. Грачи в этом году рано прилетели — первых видели уже в середине февраля. Возвращаются водоплавающие и околоводные птицы. Уже прилетели на наши озера перелетные гоголи и озерные чайки, хотя для них это тоже рановато. У водоемов уже замечали куликов и чибисов. В кустах у реки Тёплой вовсю поет камышовая овсянка, подпуская совсем близко к себе фотографа.

Водоплавающим возможные заморозки уже не страшны. Водоемы открыты, и даже если мороз ударит или снег выпадет, ледостава все равно не будет. В Ленинградскую область стали возвращаться аисты, хотя для них это очень рано, почти на месяц раньше обычного. Еще в пути насекомоядные - самые звонкие и яркие из всех наших птиц.

Те, кто оставался с нами

Да, небо над парком пока выглядит пустым. Но вот над деревьями раздается хриплое карканье. Пустое пространство над лесной дорогой стремительно пересекает черный ворон. Тут же мелькает большая тень — ястреб-тетеревятник!

- Этот крик ворона означает, что он увидел хищника, - говорит Людмила Ионасовна. – Воронов, в отличие от обыкновенных ворон, у нас немного. Это не стайные птицы. Занимая определенную территорию, пара воронов строго следит за тем, чтобы ее никто не нарушил. Брачный период у этих птиц начинается еще в феврале, и сейчас, скорее всего, самка этого ворона высиживает птенцов...

Вполне возможно, что уже сидят на гнездах синицы и поползни — брачный период у них уже прошел. Конечно, в этом году для них рановато, но зерноядные и всеядные птицы возвратных холодов не боятся.

Первые совята появились у разных видов сов. Совят-пуховичков часто видят в Петербурге и Ленинградской области. Они настолько любопытны, что массово падают с деревьев. Орнитологи предупреждают: если увидели, что совенок на земле, но у него ничего не сломано - не поднимайте и не трогайте его. Родители — рядом, да и сами эти малыши умеют хорошо бегать и ходить.

Природа знает своё время

Весна в этом году действительно наступила очень рано. Можно сказать, что это случилось чуть ли не в ноябре-декабре, ведь зимы-то у нас по-настоящему и не было. И, тем не менее, природа все равно знает свое время и не торопится. И в этом она права, ведь после тепла у нас снова ожидаются холодные дни.

- Природа не идет сразу за первым теплом, как последний вагон поезда за тепловозом, - говорит Людмила Чиринскайте. - Тепло вроде бы пришло, а природа еще там, в своем времени. И птицы, и растения, и вся земля ждут своего часа. Как женщину нельзя заставить вынашивать дитя шесть месяцев вместо девяти, так и природу не заставить пробудиться раньше естественных для нее сроков. В течение многих тысячелетий природа настраивалась на определенную смену времен года, и так оно и происходит. Если что-то живое в ней поспешит, оно сразу же и вымерзнет, погибнет, будет нежизнеспособным или не даст потомства.

Как объясняет Людмила Ионасовна, этот отсекающий момент как раз очень характерен для природы: поспешил — значит, выбыл. Для любых животных главным лимитирующим фактором в плане размножения является наличие корма. Интересно, что когда корма в природе достаточно, то и у животных рождается больше потомства. Если его мало — то и потомства меньше. У нас часто что-то не вовремя и некстати происходит: либо земля затапливается чрезмерно, либо вымораживается, либо высушивается. Но вот потомство дадут именно те животные или растения, которые не торопились и дождались своего времени.

* * *

Уже совсем скоро наши парки и леса оживут и наполнятся звуками настоящей весны. Да, судя по сложившейся ситуации, из-за вынужденной самоизоляции мы не сможем насладиться всем этим весенним великолепием в полный рост. Но на сердце все равно будет теплее, потому что мы знаем: наступление весны, пробуждение жизни ничто не может остановить. Ни человек, ни коронавирус, ни наш страх, что все пошло кувырком...

На самом деле, в природе все идет по плану, хоть и не по человеческому. Может быть, это и хорошо, что не по человеческому...



