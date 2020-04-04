Работающие граждане старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

Работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер - 69961,65 рублей в месяц).

Выплата пособий будет осуществляться ФСС России единовременно за весь указанный период в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности.

Как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в условиях пандемии необходимо обеспечить людям пожилого возраста возможность остаться в режиме самоизоляции. Ранее Минтруд рекомендовал переводить сотрудников старше 65 лет на удаленную работу из дома. Чтобы обеспечить права граждан старшего возраста, чья сфера деятельности не предполагает удаленной работы, реализована возможность для получения больничного для всех выбравших режим самоизоляции работающих граждан старше 65.

Ранее Минтрудом совместно с Фондом социального страхования был реализован механизм дистанционного назначения пособия по временной нетрудоспособности лицам, вернувшимся из-за рубежа и совместно проживающим с ними гражданам.





ВНИМАНИЮ РАБОТАЮЩИХ (ЗАСТРАХОВАННЫХ) ЛИЦ ВОЗРАСТА 65 ЛЕТ И СТАРШЕ (дата рождения 6 апреля 1955 года и ранее)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 «Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» Вам следует сообщить работодателю способом, исключающим личное присутствие (по телефону, СМС, электронной почте и т.д.), о Вашем намерении получить электронный больничный лист на период нахождения на карантине с 6 апреля по 19 апреля 2020 года.

Электронный листок нетрудоспособности будет оформлен Вам на основании сведений, переданных Вашим работодателем в Фонд социального страхования Российской Федерации (далее – Фонд). На основании этих же сведений Фонд назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения на карантине.

В целях минимизации риска заражения новым коронавирусом и недопущения распространения указанного вируса на территории Российской Федерации, Вам необходимо на период действия электронного листка нетрудоспособности соблюдать карантинный режим, не покидать места пребывания (дом, квартира), соблюдать режим изоляции

Нарушение режима карантина влечет установленную законодательством Российской Федерации административную и уголовную ответственность.

Вы можете уточнить информацию о сумме назначенного им пособия и сведения о своих электронных листках нетрудоспособности посредством электронного кабинета застрахованного, расположенного в сети «Интернет» по адресу: https://lk.fss.ru/recipient. Для входа в Личный кабинет используется логин и пароль, необходимый для входа на Единый портал государственных и муниципальных услуг.





ПАМЯТКА ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ (СТРАХОВАТЕЛЯ), С КОТОРЫМ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ СОСТОЯТ ЛИЦА ВОЗРАСТА 65 И СТАРШЕ

В целях минимизации риска заражения новым коронавирусом и недопущения распространения указанного вируса на территории Российской Федерации, в связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 «Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» работодателю (страхователю) необходимо:

1. Проинформировать своих работников (застрахованных лиц), достигших по состоянию на 6 апреля 2020 года возраста 65 лет (дата рождения 06 апреля 1955 года и ранее), о необходимости оформления им электронного листка нетрудоспособности в связи с карантином (код «03») на период с 6 апреля по 19 апреля 2020 года.

2. Проинформировать об обязанности соблюдать режим самоизоляции и об ответственности за несоблюдение карантинного режима.

3. Начиная с 6 апреля 2020 г., в целях оформления работникам, достигшим по состоянию на 6 апреля 2020 года возраста 65 лет (дата рождения 06 апреля 1955 года и ранее) электронных листков нетрудоспособности и выплаты им пособия, направить в региональное отделение (филиал регионального отделения) Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – Фонд) по месту регистрации страхователя реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий.

4. На основании направленного реестра в соответствии с положениями Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402, уполномоченная медицинская организация сформирует ЭЛН, а Фонд осуществит выплату пособия.

Особенности формирования и представления страхователем реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в связи с карантином в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402

1. Сформировать реестр сведений по работникам, достигшим по состоянию на 6 апреля 2020 г. возраста 65 лет, по форме согласно приложению № 1 к приказу Фонда «Об утверждении форм реестров сведений, необходимых для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, и порядков их заполнения» от 24.11.2017 № 579 (далее – реестр сведений) в соответствии с Положением об особенностях назначения и выплаты в 2012 - 2020 годах застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. № 294.

2. Для формирования реестра сведений и представления его в Фонд страхователь может использовать собственное доработанное программное обеспечение, операторов электронного документооборота, бесплатное программное обеспечение «АРМ подготовки расчетов», размещенное на сайте Фонда по адресу https://lk.fss.ru/eln.html

3. Реестр сведений не предоставляется в отношении работников возраста 65 лет и старше, которые в период с 6 апреля по 19 апреля 2020 года находятся в ежегодном оплачиваемом отпуске или переведены на дистанционный режим работы.

4. В реестр сведений не включаются периоды освобождения от работы в связи с временной нетрудоспособностью по другим основаниям (заболевание, травма, карантин по постановлению региональных органов власти, уход за больным членом семьи и т.п.).

5. В реестр сведений не включаются периоды освобождения от работы в связи с ежегодным отпуском, отпуском без сохранения заработной платы, простоя и в иных случаях, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".

6. Реестр сведений заполнятся с учетом следующих особенностей (наименование строки (графы) реестра – показатель):

Признак реестра – Первичная информация (0)

Вид пособия – Временная нетрудоспособность (1)

Признак периода оплаты - есть оплата периода, за который начисляется пособие за счет ФСС (1)

Тип листка – Электронный (1)

Листок – Первичный (1)

Наименование МО – УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

ОГРН МО – 0000000000000 (проставляется цифра 0 тринадцать раз)

Адрес МО – Не заполняется или «УПОЛНОМОЧЕННАЯ

МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»

Номер листка - 999000000000

Причина нетрудоспособности – 03

Дата выдачи - 2020-04-06

Период нетрудоспособности – 2020-04-06 по 2020-04-19

Должность врача – ВРАЧ

ФИО врача – УП.ВРАЧ

Приступить к работе - 2020-04-20

7. Остальные сведения в реестре, необходимые для исчисления и выплаты пособия, вносятся в реестр в соответствии с Порядком заполнения Реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности согласно Приложению 2, утвержденным приказом Фонда «Об утверждении форм реестров сведений, необходимых для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, и порядков их заполнения» от 24.11.2017 № 579 и в соответствии с Положением об особенностях назначения и выплаты в 2012 - 2020 годах застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. № 294.

8. Направить сформированный реестр сведений в отделение Фонда (филиал отделения) по месту регистрации страхователя.

9. Проинформировать работника о возможности получения информации о сумме назначенного пособия и сведения о электронных листках нетрудоспособности посредством электронного кабинета застрахованного, расположенного в сети «Интернет» по адресу: https://lk.fss.ru/recipient Для входа в Личный кабинет используется логин и пароль, необходимый для входа на Единый портал государственных и муниципальных услуг.