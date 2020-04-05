Роспотребнадзор разъяснил правила уборки в период пандемии

В перечне
рекомендуемых мер - 12 пунктов о том, как правильно проводить дезинфекцию у себя
дома во время пандемии коронавируса
1. Дверные ручки
Вымойте
с мылом или обработайте антисептиком на основе спирта не менее 70% или
хлорсодержащим раствором). Мыть нужно те ручки, к которым вы прикасаетесь,
когда приходите домой, до того, как вы вымыли руки с мылом. После обработки
дверных ручек обязательное вымойте руки с мылом.
2. Выключатели
Протрите
салфеткой с антисептиком. Если в доме все здоровы, часто протирать выключатели
нет необходимости. Если в доме есть больной человек, протирать нужно после
каждого использования.
3. Ручки шкафов
Вымойте
их с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.
4. Спинки стульев,
не обитые тканью и мягким пористым материалом
Вымойте
с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.
5. Письменный стол
Вымойте
с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.
6. Журнальные
столики
и прочие жесткие поверхности (открытые полки с книгами, крышки комодов,
тумбочек)
Вымойте
с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.
7. Кухонные
столешницы
Вымойте
с применением средств бытовой химии или протрите салфеткой с антисептиком на
основе спирта. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день.
Если в доме есть больной человек, после каждого использования и приема пищи.
8. Бытовая техника
Протрите
панели управления салфетками с антисептиком на основе спирта во время уборки
дома.
9. Смесители
Вымойте
с применением средств бытовой химии, которые необходимо тщательно смыть горячей
водой. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день или через
день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования.
10. Раковины
Вымойте
с применением средств бытовой химии, которые необходимо тщательно смыть горячей
водой. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день или через
день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования.
11. Туалетные
принадлежности
(зубные щетки, расчески и пр.)
Дополнительно
обработайте салфетками с антисептиком на основе спирта, если в доме есть
больной человек.
12. Туалет (унитаз, ванна,
душевая кабина, биде)
Вымойте
туалет в последнюю очередь, используйте дезинфицирующие средства на основе
хлора.
ВАЖНО:
Влажную уборку в доме или квартире необходимо проводить, если все здоровы,
два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии. Если в доме есть
больной человек, влажную уборку нужно делать ежедневно и использовать
дезинфицирующие средства на основе хлора.