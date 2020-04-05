Сбербанк дал разъяснения о предоставлении кредитных каникул

Главных
условий два:
-
Кредитные каникулы предоставляются при условии снижения официального дохода за
последний месяц по сравнению со средним доходом в 2019 году.
- Заявителю нужно предоставить в банк в течение
90 дней официальные документы, подтверждающие снижение дохода.
При
этом банк рекомендует взвешенно подойти к решению об оформлении кредитных
каникул, и предлагает клиентам собственные гибкие программы реструктуризации в
зависимости от конкретной ситуации заемщика.
Напомним,
что с 3 апреля 2020 года вступил в действие федеральный закон № 106-ФЗ о предоставлении
кредитных каникул гражданам, доход которых снизился более чем на 30% по
сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. Согласно закону, кредитные
каникулы предоставляются при условии снижения официального, облагаемого налогом
дохода за последний месяц по сравнению со средним доходом в 2019 году. При этом
сам кредит должен быть получен до 3 апреля 2020 года. Законом предусмотрены
официальные документы, подтверждающие снижение дохода. Заявителям нужно будет
предоставить их в банк в течение 90 дней.
Кроме
того, кредитные каникулы в соответствии с законом предоставляются только по
кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает:
- по ипотечным кредитам — 1 500 тысяч
рублей;
- по автокредитам — 600 тысяч рублей;
- по потребительским кредитам для
индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч рублей;
- по потребительским кредитам для
физических лиц — 250 тысяч рублей;
- по кредитным картам для физических лиц —
100 тысяч рублей.
Как
отмечает Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления
Сбербанка: «Мы рекомендуем нашим клиентам учитывать тот факт, что, если заемщик
не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение
каникул, условия кредитного обязательства будут возвращены к прежним. Это
значит, что образуется просроченная задолженность и будет начислена неустойка,
ухудшится кредитная история, а кредитная карта, если она есть, не будет
подлежать разблокировке. Именно поэтому мы советуем не торопиться с подачей
заявки, так как нет повода для беспокойства: нерабочие дни продлены до начала
мая, а банк обязательно рассмотрит все поступившие заявки. У наших клиентов
есть достаточно времени для того, чтобы принять взвешенное решение о
необходимости получения кредитных каникул».
В
настоящее время по программам реструктуризации банка наблюдается тенденция к
массовому обращению за льготным периодом граждан при отсутствии документального
подтверждения ухудшения финансовой ситуации. Это означает, что лишь каждая
десятая заявка на реструктуризацию подтверждена официальным документом,
сообщает в релизе банка.