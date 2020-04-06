Биржа труда в режиме онлайн круглосуточно

Первичный прием и постановка на учет граждан, которые были уволены и остались без работы, ведется дистанционно.

«У нас есть возможность без личной явки зарегистрировать тех, кто сегодня остался без работы, и хочет ее найти с нашей помощью. Для этого работает наш интерактивный портал, мы принимаем документы по электронной почте, созваниваемся с нашими клиентами по телефону», — рассказала председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

Для удобства жителей области на сайте комитета размещена подробная инструкция как в дистанционном режиме получить услуги Биржи труда.

Ранее губернатором принято решение о дополнительных выплатах от 5 до 7 тысяч рублей из регионального бюджета тем, кто остался без работы после 30 марта 2020 года.

«При обращении к нам, мы признаем таких граждан безработными и одновременно назначаем региональную доплату. Для тех, кому будет назначен максимальный размер пособия по безработице (12 130 рублей) региональная доплата будет составлять 5 тысяч рублей в месяц. Остальным, у кого пособие меньше, эта доплата будет составлять 7 тысяч рублей в месяц», — пояснила Алла Астратова.

Также с 7 апреля в Службе занятости населения Ленинградской области начинает работать «горячая линия» 8 (800) 350-47-47. По этому телефону работодатели и граждане смогут получить ответы на вопросы о постановке на учет, выплатах, рекомендациях работодателям по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер, разъяснения трудового законодательства.

Специалисты службы занятости принимают звонки с 9 до 17 часов, а с 17 часов до 9 часов утра сообщение и контакты можно оставить на автоответчике. За прошедшую неделю на «горячую линию» поступило более тысячи звонков.