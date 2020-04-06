Оплата коммунальных платежей – из дома

Для
жителей Ленинградской области, вынужденных в связи с распространением
коронавируса уйти на карантин, сохраняется возможность вовремя оплачивать
коммунальные услуги с помощью онлайн-сервисов.
В
настоящее время офисы обслуживания всех ресурсоснабжающих организаций прекратили
очный прием абонентов, но не прекратили работать. Это значит, что платежи
клиентов принимаются, обрабатываются и доходят до управляющих компаний и
поставщиков услуг, благодаря бесперебойной работе которых у нас дома есть свет,
вода и тепло.
Способы
оплаты
Около
115 тысяч жителей Ленобласти оплачивают квитанцию в личном кабинете клиента
ЕИРЦ, где взимается минимальная комиссия 0,7 %. Если вы еще не являетесь
пользователей – рекомендуем зарегистрироваться, пройдя по ссылке или на нашем
сайте epd47.ru. Широкий функционал сервиса позволяет заплатить столько, сколько
вы сейчас можете и за ту услугу, которую хотите. Также вы можете проверить
начисления по каждой из услуг, посмотреть значения применяемых формул и объемы
потребления.
Кроме
личного кабинета оплатить коммунальные услуги можно в:
-
Сбербанконлайн, в том числе настроить автоплатеж;
-
через приложения иных банков (более 10)
-
через электронные платежные системы Cyber Plat и Все Платежи
Лицам
пожилого возраста
Для
обеспечения режима самоизоляции лицами пожилого возраста Почтой России организована
доставка пенсий на дом. А чтобы к вам пришел специалист с терминалом для оплаты
квитанции, нужно оставить заявку по номеру телефона: 8-800-1-000-000.
Осознавая
сложность работы в онлайн сервисах для лиц пожилого возраста, в настоящее время
прорабатывается возможность взаимодействия с волонтерами, оказывающими адресную
поддержку пенсионерам.
В
течении апреля ЕИРЦ продолжит обслуживать клиентов. Вы можете обратиться к
специалисту по номеру телефона: 8-812-630-20-10, через форму обратной связи на
сайте epd47.ru или в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм.