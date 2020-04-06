Оплата коммунальных платежей – из дома

Для жителей Ленинградской области, вынужденных в связи с распространением коронавируса уйти на карантин, сохраняется возможность вовремя оплачивать коммунальные услуги с помощью онлайн-сервисов.

В настоящее время офисы обслуживания всех ресурсоснабжающих организаций прекратили очный прием абонентов, но не прекратили работать. Это значит, что платежи клиентов принимаются, обрабатываются и доходят до управляющих компаний и поставщиков услуг, благодаря бесперебойной работе которых у нас дома есть свет, вода и тепло.

Способы оплаты

Около 115 тысяч жителей Ленобласти оплачивают квитанцию в личном кабинете клиента ЕИРЦ, где взимается минимальная комиссия 0,7 %. Если вы еще не являетесь пользователей – рекомендуем зарегистрироваться, пройдя по ссылке или на нашем сайте epd47.ru. Широкий функционал сервиса позволяет заплатить столько, сколько вы сейчас можете и за ту услугу, которую хотите. Также вы можете проверить начисления по каждой из услуг, посмотреть значения применяемых формул и объемы потребления.

Кроме личного кабинета оплатить коммунальные услуги можно в:

- Сбербанконлайн, в том числе настроить автоплатеж;

- через приложения иных банков (более 10)

- через электронные платежные системы Cyber Plat и Все Платежи

Лицам пожилого возраста

Для обеспечения режима самоизоляции лицами пожилого возраста Почтой России организована доставка пенсий на дом. А чтобы к вам пришел специалист с терминалом для оплаты квитанции, нужно оставить заявку по номеру телефона: 8-800-1-000-000.

Осознавая сложность работы в онлайн сервисах для лиц пожилого возраста, в настоящее время прорабатывается возможность взаимодействия с волонтерами, оказывающими адресную поддержку пенсионерам.

В течении апреля ЕИРЦ продолжит обслуживать клиентов. Вы можете обратиться к специалисту по номеру телефона: 8-812-630-20-10, через форму обратной связи на сайте epd47.ru или в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм.