На линии – малый бизнес

Специалистами Фонда поддержки предпринимательства и комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области проведено более 300 дополнительных консультаций. Более 60% вопросов касались сферы торговли и общественного питания. Именно на эти направления работают первые кнопки «горячей линии». Острым вопросом для бизнеса является арендная плата, много звонков поступает по поводу режима работы организаций, получения субсидий для возмещения убытков, условий по микрозаймам и кредитам.

Без обратной связи не остается ни один звонок, система записывает пропущенные вызовы, и консультанты связываются с абонентами позже. Если необходима консультация профильного специалиста, звонок «отрабатывается» до тех пор, пока она не будет предоставлена предпринимателю. Первые результаты работы линии показали ее эффективность – 98% обратившихся остались удовлетворены ответом.

В Центре «Мой бизнес» по телефону 8 (800) 30-20-813 можно узнать о первоочередных мерах поддержки бизнеса. Ежедневно с 9 до 21 часов на вопросы отвечают восемь консультантов – сотрудники Фонда поддержки предпринимательства и комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. Свой вопрос или обращение предприниматели также могут направить через специальную форму на сайте 813.ru.