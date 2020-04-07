В регионе стартует акция #помогиучиться

Таким образом, у детей, оказавшихся в сложной ситуации, будет возможность учиться дистанционно. Сейчас, по информации комитета образования Ленинградской области, 3500 из 178000 школьников региона не имеют гаджетов для дистанционного обучения.

Первыми в благотворительной акции «Помоги учиться» приняли участие компании «Выборжец» и «Евроинвест», предоставив по 150 учебных планшетов. Техника будет передаваться, прежде всего, льготным категориям граждан, малоимущим семьям, у которых нет нужного оборудования.

Организации и граждане, которые хотят помочь нуждающимся школьникам, могут до 15 апреля передать в районные администрации новые или ненужные работающие устройства – компьютеры, планшеты, ноутбуки, роутеры.

Комитет цифрового развития Ленинградской области организует сбор устройств, обработку дезинфицирующими растворами и техническую проверку. Затем гаджеты будут через органы социальной защиты и волонтеров переданы родителям школьников в бессрочное пользование.

Напомним, с 6 апреля образовательные учреждения Ленинградской области перешли на дистанционное обучение. Школьники продолжают осваивать школьную программу и готовиться к итоговым аттестациям дома. Для доступа к электронным образовательным порталам используются компьютеры и другие устройства с выходом в интернет. Минпросвещение уже объявило, что операторы связи сделают доступ к образовательным ресурсам бесплатным.

Желающие безвозмездно передать технику могут получить консультацию по телефону 8 (812) 539-42-11 (по будням с 9 до 18 часов).

Минимальные технические требования к устройствам для обучения:

Планшет с диагональю экрана 7 дюймов, разрешением 1024х600, видеокамерой, микрофоном и динамиком, зарядным устройством, возможностью подключения к wi-fi, объемом оперативной памяти 1 Гб и внутренней памятью 8 Гб.

Ноутбук с диагональю экрана 14 дюймов, разрешением 1280×800, 4-хядерным процессором 1,33Ghz, возможностью подключения к wi-fi, объемом оперативной памяти 2048MB, внутренней памятью 32 ГБ, операционной системой Windows.