В регионе стартует акция #помогиучиться

Таким образом, у детей,
оказавшихся в сложной ситуации, будет возможность учиться дистанционно. Сейчас,
по информации комитета образования Ленинградской области, 3500 из 178000
школьников региона не имеют гаджетов для дистанционного обучения.
Первыми в
благотворительной акции «Помоги учиться» приняли участие компании «Выборжец» и
«Евроинвест», предоставив по 150 учебных планшетов. Техника будет передаваться,
прежде всего, льготным категориям граждан, малоимущим семьям, у которых нет
нужного оборудования.
Организации и граждане,
которые хотят помочь нуждающимся школьникам, могут до 15 апреля передать в
районные администрации новые или ненужные работающие устройства – компьютеры,
планшеты, ноутбуки, роутеры.
Комитет цифрового
развития Ленинградской области организует сбор устройств, обработку
дезинфицирующими растворами и техническую проверку. Затем гаджеты будут через
органы социальной защиты и волонтеров переданы родителям школьников в
бессрочное пользование.
Напомним, с 6 апреля
образовательные учреждения Ленинградской области перешли на дистанционное
обучение. Школьники продолжают осваивать школьную программу и готовиться к
итоговым аттестациям дома. Для доступа к электронным образовательным порталам
используются компьютеры и другие устройства с выходом в интернет.
Минпросвещение уже объявило, что операторы связи сделают доступ к
образовательным ресурсам бесплатным.
Желающие
безвозмездно передать технику могут получить консультацию по телефону 8 (812)
539-42-11 (по будням с 9 до 18 часов).
Минимальные технические
требования к устройствам для обучения:
Планшет с диагональю
экрана 7 дюймов, разрешением 1024х600, видеокамерой, микрофоном и динамиком,
зарядным устройством, возможностью подключения к wi-fi, объемом оперативной
памяти 1 Гб и внутренней памятью 8 Гб.
Ноутбук с диагональю
экрана 14 дюймов, разрешением 1280×800, 4-хядерным процессором 1,33Ghz,
возможностью подключения к wi-fi, объемом оперативной памяти 2048MB, внутренней
памятью 32 ГБ, операционной системой Windows.