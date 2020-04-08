Корюшка — пошла

«Рыба
в Ладоге есть, мы надеемся на удачный сезон. В торговые сети корюшка
подступает, правда, рыбаки жалуются, что спрос небольшой, потому что
#сидимдома. Но наши промысловики морозят улов, у нас введены в строй новые холодильные
установки, так что мы обязательно порадуем жителей региона нашей знаменитой
ладожской корюшкой», — подчеркнул заместитель председателя правительства
Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
Нерестовый
ход в устье реки Волхов начался 25 марта, на 2 недели раньше среднегодовых
сроков. Сейчас в Волхове добывается до 25 тонн рыбы в сутки. В реке Сясь только
начинается вылов, он составляет 200-300 кг в сутки.
Всего
промышленный лов корюшки в устьях рек акватории Ладожского озера ведут 26
организаций и индивидуальных предпринимателей, им выдано 198 разрешений на
добычу, квота (разрешённый без вреда для природы объём) добычи - 1068 тонн.