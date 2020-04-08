МФЦ возобновляют работу

Подать документы можно будет только по социально значимым услугам, таким как регистрация недвижимости, оформление внутреннего паспорта, назначение пенсий, оформление выплат по беременности и родам, социальная помощь отдельным категориям граждан, регистрация рождения и смерти. Выдача результатов будет осуществляться также по записи после подтверждения готовности документов. Консультирование доступно по телефону единой справочной службы 8-800-500-00-47.

Прием заявок начнется 8 апреля. Записаться можно онлайн на сайте mfc47.ru или по телефону отделения, в которое гражданин планирует обратиться.

«Приносим извинения за неудобства и просим жителей области с пониманием отнестись к ситуации. Сегодня очень важно позаботиться о нашем здоровье и здоровье наших близких. Как только удастся минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, центры начнут работу в привычном, удобном режиме», – прокомментировал директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.