МФЦ возобновляют работу

Подать
документы можно будет только по социально значимым услугам, таким как
регистрация недвижимости, оформление внутреннего паспорта, назначение пенсий,
оформление выплат по беременности и родам, социальная помощь отдельным
категориям граждан, регистрация рождения и смерти. Выдача результатов будет
осуществляться также по записи после подтверждения готовности документов. Консультирование
доступно по телефону единой справочной службы 8-800-500-00-47.
Прием
заявок начнется 8 апреля. Записаться можно онлайн на сайте mfc47.ru или по
телефону отделения, в которое гражданин планирует обратиться.
«Приносим
извинения за неудобства и просим жителей области с пониманием отнестись к
ситуации. Сегодня очень важно позаботиться о нашем здоровье и здоровье наших
близких. Как только удастся минимизировать риск распространения коронавирусной
инфекции, центры начнут работу в привычном, удобном режиме», – прокомментировал
директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.