Ленинградскийдомосед: подводим итоги

Лучшими фотографиями признаны работы Mironpanda и плоды его трудов - противень пельменей и румяные пироги, Любви Новожиловой с юными врачами и Кристины Вдовиченко с маленьким героем флешмоба Tetris Challenge.

Победителями в номинации «Лучший видеоролик» стали Антон Самарцев с песней «Сжался весь мир до объемов квартиры», rafael_zinovev и marfin1992 с будущей артисткой Анной Сидякиной.

В номинации «Лучший текстовый пост» победили стихотворения Александра Aleksgk Гукова «Я - ленинградский домосед», Анны Лисицыной о самоизоляции и Натальи Середы «Учась ценить».

Победителей регионального конкурса ждут ценные подарки: за первое место — ноутбук, за второе место — смартфон, за третье — планшетный компьютер.

Финалисты также получат призы — наборы с экологичными продуктами, произведёнными в Ленинградской области: чай и кофе от компании «Орими», кондитерские изделия «Любимый край», карты сети магазинов «Перекресток», сувениры от Ленинградского фарфорового завода, сертификаты от отелей «Новый Петергоф» и «Англеттер», компьютерная периферия от Nokian Tyres, УК ООО «Термекс Групп», а также компаний «GRAMAT», ООО «Супервэйв групп».

Поздравляем победителей и финалистов. Благодарим за активное участие всех ленинградцев, доказавших, что самоизоляцию можно провести с пользой, весело и интересно.