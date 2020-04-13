Ленинградскийдомосед: подводим итоги

Лучшими фотографиями
признаны работы Mironpanda и плоды его трудов - противень пельменей и румяные
пироги, Любви Новожиловой с юными врачами и Кристины Вдовиченко с маленьким
героем флешмоба Tetris Challenge.
Победителями в номинации
«Лучший видеоролик» стали Антон Самарцев с песней «Сжался весь мир до объемов
квартиры», rafael_zinovev и marfin1992 с будущей артисткой Анной Сидякиной.
В номинации «Лучший
текстовый пост» победили стихотворения Александра Aleksgk Гукова «Я -
ленинградский домосед», Анны Лисицыной о самоизоляции и Натальи Середы «Учась
ценить».
Победителей регионального
конкурса ждут ценные подарки: за первое место — ноутбук, за второе место —
смартфон, за третье — планшетный компьютер.
Финалисты также получат
призы — наборы с экологичными продуктами, произведёнными в Ленинградской
области: чай и кофе от компании «Орими», кондитерские изделия «Любимый край»,
карты сети магазинов «Перекресток», сувениры от Ленинградского фарфорового
завода, сертификаты от отелей «Новый Петергоф» и «Англеттер», компьютерная
периферия от Nokian Tyres, УК ООО «Термекс Групп», а также компаний «GRAMAT»,
ООО «Супервэйв групп».
Поздравляем победителей и
финалистов. Благодарим за активное участие всех ленинградцев, доказавших, что
самоизоляцию можно провести с пользой, весело и интересно.