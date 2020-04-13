Потенциальным носителям Covid-19 самоизоляцию заменят на карантин

Уже
в ближайшее время в регионе повсеместно, где были выявлены случаи заболевания
Covid-19, в небольших населенных пунктах или отдельных многоэтажных домах,
будет объявлен режим карантина.
«Всем жителям Ленинградской области, которые
находились в контакте с заболевшими будет выдаваться предписания
Роспотребнадзора. В соответствии с этим предписанием режим самоизоляции для
этого человека заменяется на карантин. Будет жесткое ограничение свободного
передвижения для таких граждан. И будет жесткий контроль за соблюдением этих
требований. За нарушение карантина предусмотрена ответственность вплоть до
уголовной», - сообщил Online47 Александр Юрьевич.
При
этом в регионе предусмотрен целый перечень мер поддержки граждан, которые
получат предписание и будут вынуждены соблюдать режим карантина.
«Все
работающие граждане смогут оформить больничные листы. Неработающие – получат
все предусмотренные для них выплаты, например, пенсии или пособия по
безработице. Самозанятые или те, кто имел свой бизнес, но не может работать в
режиме карантина – получать компенсации через Центры занятости и Службу
соцзащиты населения. Кроме федеральных выплат в регионе предусмотрены
компенсации от 5 до 7 тысяч, а также выплаты на детей до 18 лет по 5 тысяч
рублей», - пояснил глава региона.