Потенциальным носителям Covid-19 самоизоляцию заменят на карантин

Уже в ближайшее время в регионе повсеместно, где были выявлены случаи заболевания Covid-19, в небольших населенных пунктах или отдельных многоэтажных домах, будет объявлен режим карантина.

«Всем жителям Ленинградской области, которые находились в контакте с заболевшими будет выдаваться предписания Роспотребнадзора. В соответствии с этим предписанием режим самоизоляции для этого человека заменяется на карантин. Будет жесткое ограничение свободного передвижения для таких граждан. И будет жесткий контроль за соблюдением этих требований. За нарушение карантина предусмотрена ответственность вплоть до уголовной», - сообщил Online47 Александр Юрьевич.

При этом в регионе предусмотрен целый перечень мер поддержки граждан, которые получат предписание и будут вынуждены соблюдать режим карантина.

«Все работающие граждане смогут оформить больничные листы. Неработающие – получат все предусмотренные для них выплаты, например, пенсии или пособия по безработице. Самозанятые или те, кто имел свой бизнес, но не может работать в режиме карантина – получать компенсации через Центры занятости и Службу соцзащиты населения. Кроме федеральных выплат в регионе предусмотрены компенсации от 5 до 7 тысяч, а также выплаты на детей до 18 лет по 5 тысяч рублей», - пояснил глава региона.