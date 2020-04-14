Средства на борьбу с коронавирусом есть

По данным Комитета финансов Ленинградской области, из федерального бюджета поступило 1 487 млн руб. на оснащение региональных медицинских учреждений, а также 58 млн руб. ─ на стимулирующие выплаты медработникам.

Из бюджета Ленинградской области выделено 1 536 млн руб. Значительная часть средств ─ 727 млн руб. ─ предусмотрена на дополнительные выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, непосредственно работающему с зараженными пациентами.

518 млн руб. областных средств направлены на оказание дополнительной социальной поддержки населению Ленинградской области. Прежде всего, единовременные выплаты детям из малообеспеченных и многодетных семей, людям с ограниченными возможностями здоровья и пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, а также индивидуальным предпринимателям, приостановившим в данный момент свою деятельность. 98 млн руб. из этой суммы пойдут на доплаты к пособию по безработице уволенным после 30 марта 2020 года и официально признанными безработными.

На приобретение дополнительных аппаратов ИВЛ областным бюджетом предусмотрен 41 млн рублей, в том числе, 8 млн руб., выделенные из федерального бюджета. Еще 27 млн руб. направлены на закупку средств индивидуальной защиты. На дезинфекцию помещений школ и детских садов из бюджета области выделено 54 млн руб.

Важной статьей расходов является поддержка организаций малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. В том числе, предоставление налоговых льгот предпринимателям, работающим с УСН, тех секторов экономики, кто наиболее пострадал от введения жестких мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, ─ налоговая ставка снижена с 6% до 1%. Также арендодателям предоставлена льгота по налогу на имущество ─ на сумму, на которую они снизят своим арендаторам плату за помещения.