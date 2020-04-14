Средства на борьбу с коронавирусом есть

По данным Комитета финансов
Ленинградской области, из федерального бюджета поступило 1 487 млн руб. на
оснащение региональных медицинских учреждений, а также 58 млн руб. ─ на
стимулирующие выплаты медработникам.
Из бюджета Ленинградской области
выделено 1 536 млн руб. Значительная часть средств ─ 727 млн руб. ─
предусмотрена на дополнительные выплаты врачам, среднему и младшему
медицинскому персоналу, непосредственно работающему с зараженными пациентами.
518 млн руб. областных средств
направлены на оказание дополнительной социальной поддержки населению
Ленинградской области. Прежде всего, единовременные выплаты детям из
малообеспеченных и многодетных семей, людям с ограниченными возможностями
здоровья и пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, а также
индивидуальным предпринимателям, приостановившим в данный момент свою деятельность.
98 млн руб. из этой суммы пойдут на доплаты к пособию по безработице уволенным
после 30 марта 2020 года и официально признанными безработными.
На приобретение дополнительных
аппаратов ИВЛ областным бюджетом предусмотрен 41 млн рублей, в том числе, 8 млн
руб., выделенные из федерального бюджета. Еще 27 млн руб. направлены на закупку
средств индивидуальной защиты. На
дезинфекцию помещений школ и детских садов из бюджета области выделено 54 млн
руб.
Важной статьей расходов является
поддержка организаций малого и среднего бизнеса и индивидуальных
предпринимателей. В том числе, предоставление налоговых льгот предпринимателям,
работающим с УСН, тех секторов экономики, кто наиболее пострадал от введения жестких
мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, ─ налоговая
ставка снижена с 6% до 1%. Также арендодателям предоставлена льгота по налогу
на имущество ─ на сумму, на которую они снизят своим арендаторам плату за
помещения.