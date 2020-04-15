24 новых экспортных контракта

Среди экспортирующих компаний четыре – новички: ранее не осуществляли внешнеэкономическую деятельность. По новым договорам поставок продукция из области экспортировалась в 15 стран: Литву, Латвию, Узбекистан, Белоруссию, Германию, Казахстан, КНР, Швецию, Великобританию, Финляндию, Республику Того, Данию, Эстонию, Сербию. Объем получившего поддержку экспорта составил 9,6 млн долларов при плановом показателе в 3 млн долларов.

В частности, 11 контрактов было заключено на поставку продукции лесного комплекса, 7 – на товары областного агропрома, 2 контракта на продукцию химической промышленности из Ленинградской области.

Среди наиболее крупных заключенных контрактов: поставка удобрений в Республику Того, поставка пиломатериалов в КНР, продажа пеллетов и щепы в Данию и кондитерских изделий в Беларусь.

С начала года Центр поддержки экспорта Ленинградской области оказал услуги 83 предпринимателям по вопросам внешнеэкономической деятельности, три из которых получили консультации АО «Российский экспортный центр».

Напомним, задача по увеличению доли несырьевого экспорта поставлена майским указом Президента Российской Федерации, отражена в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт» и реализуется в Ленинградской области в рамках региональных проектов «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».