Отключения электроэнергии на 16 апреля

Отключения электроэнергии на 16 апреля

«Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии 16 апреля по следующим адресам:

Рубрики : ЖКХ     15 Apr 2020

- с 09.00 до 16.00

Большеколпанское СП:

д. Парицы, ул. Большая, ул. Средняя, ул. Железнодорожная.

- с 09.00 до 18.00

Вырицкое ГП:

д. Каушта.

 - с 10.00 до 16.00

Сяськелевское СП:

д.Низковицы,

д. Переярово.    

- с 10.00 до 16.00

Сяськелевское СП:     

д.Тяглино, ул. Центральная.

- с 10.00 до 16.00

Пудостьское СП:

д. Аракапузи, частично.

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