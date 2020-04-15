Отключения электроэнергии на 16 апреля

«Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии 16 апреля по следующим адресам:
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ЖКХ
15 Apr 2020
- с
09.00 до 16.00
Большеколпанское
СП:
д.
Парицы, ул. Большая, ул. Средняя, ул. Железнодорожная.
- с
09.00 до 18.00
Вырицкое
ГП:
д.
Каушта.
- с 10.00 до 16.00
Сяськелевское
СП:
д.Низковицы,
д.
Переярово.
- с
10.00 до 16.00
Сяськелевское
СП:
д.Тяглино,
ул. Центральная.
- с 10.00 до 16.00
Пудостьское
СП:
д.
Аракапузи, частично.
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