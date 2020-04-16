Лошади выйдут на эко-тропу в Тайцах

Напомним, организатором проекта по созданию туристического маршрута «Прогулка вокруг Большой поляны» выступила Ленинградская областная молодежная общественная организация содействия развитию и становлению молодежи «Центр молодежных инициатив» при поддержке комитета по туризму Ленинградской области.

- В ходе разработки проекта мы решили, что не стоит ограничиваться только его пешеходной составляющей. Учитывая протяженность парка усадьбы Демидовых, возникла идея сделать еще и конный маршрут, чтобы наши гости смогли посмотреть на парк по-другому – в ходе экскурсионных верховых выездов, - рассказала Инна Климова.

Первой попробовала новый конный маршрут руководитель конюшни «Графская усадьба» Светлана Василевская вместе со своей лошадью Бравада.

- Конный туризм – это очень красиво, виды старинного парка подарят нашим гостям настоящее эстетическое удовольствие. Кроме того, конный туризм несет в себе психологическую составляющую. Не секрет, что иппотерапия действует на тело успокаивающе, помогает снимать стресс. К тому же, конный туризм в последнее время становится все более популярным досугом, - добавила Инна Климова.