Лошади выйдут на эко-тропу в Тайцах

Лошади выйдут на эко-тропу в Тайцах

Лошади из конюшни «Графская усадьба» под руководством семьи Василевских станут участниками проекта по созданию нового туристического маршрута «Прогулка вокруг Большой поляны» на территории Демидовской усадьбы в Тайцах. Об этом рассказала руководитель проекта Инна Климова.

Рубрики : Общество     16 Apr 2020

Напомним, организатором проекта по созданию туристического маршрута «Прогулка вокруг Большой поляны» выступила Ленинградская областная молодежная общественная организация содействия развитию и становлению молодежи «Центр молодежных инициатив» при поддержке комитета по туризму Ленинградской области.

- В ходе разработки проекта мы решили, что не стоит ограничиваться только его пешеходной составляющей. Учитывая протяженность парка усадьбы Демидовых, возникла идея сделать еще и конный маршрут, чтобы наши гости смогли посмотреть на парк по-другому – в ходе экскурсионных верховых выездов, - рассказала Инна Климова.

Первой попробовала новый конный маршрут руководитель конюшни «Графская усадьба» Светлана Василевская вместе со своей лошадью Бравада.

- Конный туризм – это очень красиво, виды старинного парка подарят нашим гостям настоящее эстетическое удовольствие. Кроме того, конный туризм несет в себе психологическую составляющую. Не секрет, что иппотерапия действует на тело успокаивающе, помогает снимать стресс. К тому же, конный туризм в последнее время становится все более популярным досугом, - добавила Инна Климова.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+