Виртуальная реальность гатчинских школ

- Как только стало понятно, что основные платформы зависают, школы начали искать другие способы дистанционного обучения, – рассказывает председатель Комитета образования Гатчинского района Елена Николаевна Глыбина. – Изменили, раздвинули немного расписание, поскольку одновременно на основную платформу выходит вся европейская часть России. Так мы ухитрились увеличить количество тех, кто смог работать на этой платформе.

Кроме того, помимо нашей учебной платформы, есть и другие источники связи. Например, учебные фильмы, которые учителя стали снимать и отправлять детям. Ребенок может прослушать объяснение учителя, потом выполнить домашнее задание и отправить учителю на почту для проверки. У каждого класса есть группа «ВКонтакте», где можно на стене вывешивать различные объяснения, видео, делать ссылки. Учителя делают подборки из мини-уроков по 10-15 минут с объяснением нового материала и поэтапно отправляют детям именно то, что нужно, получая обратную связь.

Школы используют и приложение WhatsApp, и телефон, и скайп. Так что дистанционное обучение наладилось.

- Какие платформы работают лучше всего?

- Лучше всех зарекомендовала себя платформа Zoom. Она выдерживает большое количество пользователей, она удобна. Можно работать в режиме конференции, очно. Другие платформы не так безотказны.

Но, надо заметить, организация этого процесса – колоссальная работа школьных коллективов. Найти способ дистанционного обучения и, главное, подготовиться к нему – это требует огромного напряжения. Чтобы детям было понятно, чтобы были подходящие задания. По словам учителей, с дистанционным обучением работы в два, а то и в три раза больше. Поэтому на их плечи сейчас легло непростое бремя.

- Гатчинские школьники изучают таким образом все предметы? Многие родители удивляются, что в числе дистанционных уроков – физкультура, музыка…

- Мы стараемся, чтобы программа была пройдена. Пусть где-то только в рамках знакомства, где-то поглубже. Да, на плечи родителей тоже легла дополнительная нагрузка: теперь они вынуждены контролировать все задания. В том числе и те, что раньше контролировались учителями в классе. Как показала практика, родители справляются с трудом. Одна мама мне написала: «После работы мне надо посидеть отдохнуть – а тут уроки! Сделайте хоть что-нибудь».

Что можно сделать? Надо, чтоб дети учились, чтобы образовательный процесс не рухнул. Сейчас нам обещают послабление для девятых классов, касательно ОГЭ: уберут экзамены по выбору и оставят только два обязательных – математику и русский язык. Это даст возможность сконцентрироваться на этих предметах и в рамках общих знаний усвоить все остальные. Иначе сдавать все четыре экзамена сразу после дистанционки детям будет тяжело.

Всероссийские проверочные работы, возможно, будут проводиться дистанционно. Но тут есть нюанс: когда ребенок пишет работу дома, фильтров у него на компьютере нет, и вообще – положил перед собой учебник и пиши себе. Это несерьезно. Если будут писать ВПР в школе, там фильтров множество, но могут возникнуть технические сложности. Посмотрим…

- Елена Николаевна, будут ли продлевать учебный год?

- Пока нет окончательного решения. Я думаю, это надо решать индивидуально в регионах. Если вы видите, что дети не усвоили материал, – посадите их за парты на неделю-другую, приведите все в систему. Все-таки системное обучение – это урок в классе.

Не думаю, что сокращение учебного года – это хороший вариант, но и начинать учебу в августе – тоже бессмысленно, за лето дети все забудут. Поэтому если учебный год продлят на неделю, будет хорошо. Не продлят – пойдем на каникулы.

Как работают школы

Все гатчинские школы работают в схожем режиме. Например, в лицее № 3 некоторые уроки идут строго по расписанию – онлайн. Там, где всем одновременно подключиться не получается, «не идет» видео или звук, задают самостоятельные работы – тоже в часы уроков. Выполненные работы сканируются и отправляются учителю на электронную почту при соблюдении лимита времени. По некоторым предметам следует переходить по ссылке и выполнять задание в Сети. В школе началась апробация сайта «ЯКласс». Учителя проверяют работы ребят и по электронной почте присылают замечания. По-прежнему работает электронный дневник, в который регулярно выставляются оценки.

Начальная школа использует, в том числе, сайт «Учи.ру»: дети выполняют задания онлайн, родителям приходит отчет – насколько продуктивно занимался ребенок, сколько потратил минут, и каков его результат.

Гатчинская гимназия «Апекс» запустила процесс дистанционного обучения интенсивно и вполне успешно.

- Уже в первую неделю апреля у нас многие учителя начали работать по скайпу, группами и индивидуально, – рассказывает заместитель директора гимназии по учебно-воспитательной работе Наталья Геннадьевна Куракова. – Для работы онлайн мы выбрали платформу Zoom. Ученикам и их родителям были предложены рекомендации по использованию электронных ресурсов. Были выданы пакеты заданий, в которых расписано, что и как следует делать.

Для осуществления образовательного процесса в режиме дистанционного обучения гимназией были предложены три формы. Первая – так называемая синхронная форма обучения. Урок проводится в режиме реального времени непосредственно с детьми с использованием соответствующих платформ. Второй вариант – уроки проходят удаленно. Эта форма обучения называется асинхронной. Задание для ребят выдается любым возможным способом: через электронную почту, группы в соцсетях. Эта форма позволяет преподавателям оперативно проверять переданные материалы, индивидуально комментировать и выставлять оценки. Предложена и смешанная форма обучения: и онлайн-уроки, и удаленное обучение. Эта форма больше удобна для ребят младших классов, а также пяти- и шестиклассников.

Подводя итоги первой недели, многие учителя гимназии сделали вывод, что дистанционное обучение позволяет включить в процесс всех, даже тех, кто любит отсидеться. «Некуда бежать! Лентяев достанем и дома!» – это слова одного из наших педагогов по итогам предыдущей недели.

- Гимназия «Апекс» тоже работает на платформе Zoom. Не поясните, чем она хороша?

- Платформа очень удобна – можно объединять всех учеников для одновременного обучения. Можно, как и в скайпе, прикреплять файлы, демонстрировать презентации, там есть чат, появляется видео – чем занят ребенок. Можно сделать виртуальную доску – писать на ней, рисовать. В инструкции к платформе все четко расписано. Но каждая новая работа требует определенного навыка. Мы все начинаем заново: учим и учимся сами…

- По Сети изучаются все основные предметы?

- Почему только основные? Все. Вот задание по физкультуре на девяти листах – отдельный комплекс упражнений для каждого класса, с первого по одиннадцатый. Все задания выполняются три раза в неделю по расписанию – в формате легкой физической нагрузки. Например, вторник: круговые вращения головой, повороты туловища – и т.д. Старшеклассникам предлагаются отжимания, впоследствии будут приняты зачеты. Как пишет в своем напутствии ребятам учитель физкультуры, «…не забывайте, что занятия физкультурой являются лучшим средством профилактики вирусных заболеваний». И это вполне логично: посидев за компьютером, сделать 5-10-минутную зарядку. Все упражнения расписаны, дана ссылка на адрес учителя – можно задать вопрос.

То же самое по музыке. В начальной школе выдали задания и по ИЗО, и по технологии.

- А прогульщиков отмечаете? Двойки будут?

- Прогульщиков накажем. Про двойки – не знаю, а пятерки будут обязательно. Дети должны понять: это в их интересах. Если ничего не предпринять, то время самоизоляции может крайне негативно сказаться на уровне знаний. Родители тоже заинтересованы. Многие сами звонят: давайте задания, надо занимать детей.

Конечно, без учителя сложно. Учитель – это ключевая фигура, как бы мы ни хорохорились с презентациями и вебинарами. Я никогда не поверю, что нас можно будет заменить. Помните выражение: достаточно доски и мела, чтобы давать качественные знания. Этот принцип работает и сейчас, несмотря на все новейшие технологии.



