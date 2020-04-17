«Есть женщины в русских селеньях!»

Ласки и добрых слов
хватает всем поровну - и кровно родным, и тем, кто помладше, уже ставшими
родными. Самому маленькому Артему - три года, двое пятилетних малышей ходят в
садик, пятеро - школьники. Все они занимаются спортом, а 16-летний Сеймур
находит время заниматься в хореографическом коллективе Сусанинской школы
«Настроение». Две старшие дочери живут в другом городе.
Елена Анатольевна
окончила в свое время курсы бухгалтеров, затем Ленинградский учетно-кредитный
техникум. Наработала достаточный стаж по специальности. Но не по нутру было
Елене - самодостаточной, трудолюбивой, веселой и очень энергичной женщине
корпеть над скучными цифрами, расчетами.
В частный дом поселка Сусанино Мамедовы
переехали с семьей в 2005 году, о чем вовсе не жалеют. Тогда двум дочкам было 18
и 11 лет. Елена Анатольевна стала социальным работником Управления социальной
защиты и обслуживания населения. Этому благородному делу она посвятила целых 10
лет.
Нелегкая эта доля -
постоянно быть при пожилых, больных, одиноких жителях: сходить в продуктовый
магазин, аптеку, на почту, записать на прием к врачу, позвонить родственникам,
если они, конечно, есть. По просьбе пожилого человека приходится и обед
приготовить, сделать уборку в доме, поговорить по душам о жизни… Перечень услуг
соцработника можно продолжать. Для этой профессии женщине нужно иметь очень
доброе сердце, широкую душу, честность, порядочность, ответственность. Всеми
этими качествами и наделена Елена Анатольевна Мамедова, подарившая вместе с
супругом еще шестерым детям домашний очаг, тепло, уют материнскую ласку и
отцовскую заботу.
Елена Анатольевна
успевает везде: в семье и в быту, занимается общественной работой в качестве
члена родительского комитета в школе, в районном родительском комитете. Она
избрана председателем социально ориентированного товарищества «Семейный совет
Сусанинского сельского поселения» Гатчинского района. Сам бог велел работать
этой удивительной женщине с многодетными и малообеспеченными семьями, с
одинокими матерями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
От имени общественности
поселения передаем искренние восхищения этой благородной женщиной и
поздравления с наступающим юбилеем! Желаем долгих лет счастливой жизни, чтобы и
взрослые, и малые дети выросли умными, здоровыми, благодарными своим родителям!
Да, есть же женщины в
русских селеньях…Они и есть скрепы нашей жизни, нравственных устоев нашего
общества.