«Есть женщины в русских селеньях!»

Ласки и добрых слов хватает всем поровну - и кровно родным, и тем, кто помладше, уже ставшими родными. Самому маленькому Артему - три года, двое пятилетних малышей ходят в садик, пятеро - школьники. Все они занимаются спортом, а 16-летний Сеймур находит время заниматься в хореографическом коллективе Сусанинской школы «Настроение». Две старшие дочери живут в другом городе.

Елена Анатольевна окончила в свое время курсы бухгалтеров, затем Ленинградский учетно-кредитный техникум. Наработала достаточный стаж по специальности. Но не по нутру было Елене - самодостаточной, трудолюбивой, веселой и очень энергичной женщине корпеть над скучными цифрами, расчетами.

В частный дом поселка Сусанино Мамедовы переехали с семьей в 2005 году, о чем вовсе не жалеют. Тогда двум дочкам было 18 и 11 лет. Елена Анатольевна стала социальным работником Управления социальной защиты и обслуживания населения. Этому благородному делу она посвятила целых 10 лет.

Нелегкая эта доля - постоянно быть при пожилых, больных, одиноких жителях: сходить в продуктовый магазин, аптеку, на почту, записать на прием к врачу, позвонить родственникам, если они, конечно, есть. По просьбе пожилого человека приходится и обед приготовить, сделать уборку в доме, поговорить по душам о жизни… Перечень услуг соцработника можно продолжать. Для этой профессии женщине нужно иметь очень доброе сердце, широкую душу, честность, порядочность, ответственность. Всеми этими качествами и наделена Елена Анатольевна Мамедова, подарившая вместе с супругом еще шестерым детям домашний очаг, тепло, уют материнскую ласку и отцовскую заботу.

Елена Анатольевна успевает везде: в семье и в быту, занимается общественной работой в качестве члена родительского комитета в школе, в районном родительском комитете. Она избрана председателем социально ориентированного товарищества «Семейный совет Сусанинского сельского поселения» Гатчинского района. Сам бог велел работать этой удивительной женщине с многодетными и малообеспеченными семьями, с одинокими матерями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

От имени общественности поселения передаем искренние восхищения этой благородной женщиной и поздравления с наступающим юбилеем! Желаем долгих лет счастливой жизни, чтобы и взрослые, и малые дети выросли умными, здоровыми, благодарными своим родителям!

Да, есть же женщины в русских селеньях…Они и есть скрепы нашей жизни, нравственных устоев нашего общества.



