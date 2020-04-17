Гатчинцы, участвуйте в онлайн-фестивале «Спасибо за Победу!»

Телеканал «ПОБЕДА», отметивший свой первый день рождения 9 апреля 2020
года, дал старт Открытому Всероссийскому
онлайн-фестивалю «Спасибо за Победу!». Участие в конкурсе могут принять все
желающие от 4-х лет и старше.
Масштабное мероприятие призвано создать
торжественную атмосферу, поднять дух и настроение зрителей и предложить им
принять активное участие в праздновании приближающегося 75-летия Великой
Победы.
Главным событием Открытого Всероссийского
онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!» станет конкурс чтецов стихов и прозы,
исполнителей авторской песни и каверов известных песен о Великой Отечественной
войне и Победе,
Конкурс пройдёт на онлайн-платформе: участники
должны исполнить песню собственного сочинения о Великой Отечественной войне или
кавер-версию известной военной композиции и выложить запись на сайт конкурса: pobeda.tv.
Кроме того, в конкурсе смогут принять участие
исполнители стихотворных и прозаических произведений о Великой Отечественной
войне — как собственных, так и написанных другими авторами.
Конкурс продлится по 1 мая 2020 года. Концерт финалистов выйдет в эфир на
телеканале «ПОБЕДА» 8 мая и
будет доступен для просмотра онлайн на сайте pobeda.tv.