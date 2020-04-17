Гатчинцы, участвуйте в онлайн-фестивале «Спасибо за Победу!»

Телеканал «ПОБЕДА», отметивший свой первый день рождения 9 апреля 2020 года, дал старт Открытому Всероссийскому онлайн-фестивалю «Спасибо за Победу!». Участие в конкурсе могут принять все желающие от 4-х лет и старше.

Масштабное мероприятие призвано создать торжественную атмосферу, поднять дух и настроение зрителей и предложить им принять активное участие в праздновании приближающегося 75-летия Великой Победы.

Главным событием Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!» станет конкурс чтецов стихов и прозы, исполнителей авторской песни и каверов известных песен о Великой Отечественной войне и Победе,

Конкурс пройдёт на онлайн-платформе: участники должны исполнить песню собственного сочинения о Великой Отечественной войне или кавер-версию известной военной композиции и выложить запись на сайт конкурса: pobeda.tv .

Кроме того, в конкурсе смогут принять участие исполнители стихотворных и прозаических произведений о Великой Отечественной войне — как собственных, так и написанных другими авторами.

Конкурс продлится по 1 мая 2020 года. Концерт финалистов выйдет в эфир на телеканале «ПОБЕДА» 8 мая и будет доступен для просмотра онлайн на сайте pobeda.tv.

Зарегистрироваться в качестве участника Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!», а также узнать его подробные правила можно

на сайте

pobeda.tv

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