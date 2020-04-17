Минпросвещения решило перенести всероссийские проверочные работы

«Относительно проведения всероссийских проверочных работ. Их должны были в конце этого учебного года писать учащиеся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов. После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», - сообщил министр.

При этом, добавил он, результаты этих работ в начале следующего учебного года не будут аттестацией самих школьников. «За них не будут выставляться оценки. Они будут нужны для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса. Такая диагностика должна показать уровень знаний школьников и выявить возможные пробелы в знаниях. После проведения этой диагностики школы, учителя получат соответствующие рекомендации, и будет выстроена необходимая методическая работа», - сказал Кравцов.

Далее министр ответил на вопросы по сдаче ОГЭ и ЕГЭ:

«Что касается 9-х классов и основного государственного экзамена, то принято решение, что этот экзамен будет проходить по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. При этом каждый регион, принимая взвешенное решение с учётом эпидемиологической ситуации, проведёт его в свои сроки, в обозначенный для них промежуток, с 8 июня по 31 июля. Сдавать предметы по выбору в рамках государственной итоговой аттестации 9-х классов в этом году не надо.

При этом регионам даётся право установления минимальной границы итоговой аттестации 9-х классов в зависимости от результатов, которые покажут школьники. Она может быть ниже рекомендуемой на федеральном уровне границы.

Сроки сдачи единого государственного экзамена также сдвинуты. Пока принято решение начать ЕГЭ с 8 июня, но мы будем смотреть, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. Возможно, сроки будут перенесены, если мы увидим, что проведение экзамена связано с угрозой здоровью школьников, но окончательное решение будет принято после майских праздников.

Организация проведения экзаменов меняться не будет, все меры, которые обеспечивают обьективность проведения ЕГЭ, равенство возможностей для всех участников экзамена при поступлении в вузы, сохранятся. При этом Министерством просвещения, чтобы у выпускников 9-х и 11-х классов была возможность лучше подготовиться к экзаменам, во-первых, сдвигаются сроки. Во-вторых, мы организовали соответствующую работу, в том числе проект «Моя школа в online», где в бесплатном доступе представлены все необходимые материалы по подготовке к итоговым аттестациям.

Также со следующей недели мы запускаем новый телепроект, направленный на подготовку старшеклассников к сдаче единого государственного экзамена. Это ежедневные уроки на Общественном телевидении, они начнутся 27 апреля. И со следующей недели, с понедельника (20 апреля), на «Триколор ТВ» начнутся уроки по подготовке к единому государственному экзамену. Это существенно поможет многим выпускникам школ, в том числе живущим в отдалённых территориях.

Что касается финального этапа Всероссийской школьной олимпиады, то, как отметил министр, «по понятным причинам мы не можем его провести в этом году – заключительный, финальный этап. Поэтому также принято решение, что участники регионального этапа олимпиады, которые завершают учёбу в этом году, одиннадцатиклассники, набравшие проходной балл, установленный Министерством просвещения для участия в заключительном этапе олимпиады, все признаются призёрами олимпиады. И им будут выданы соответствующие дипломы.

Остальные участники регионального этапа олимпиады текущего учебного года, которые также набрали проходной балл, но в следующем учебном году продолжат обучение в школе, получат право сразу участвовать в заключительном, финальном этапе олимпиады в 2021 году, без обязательного участия в школьном, муниципальном и региональном этапах».

Источник: http://government.ru/dep_news/39516/