Музеи в режиме онлайн

Музей города Гатчины

Несмотря на самоизоляцию сотрудники музея активно работают над различными онлайн-проектами. К сожалению, в эти сложные для всех дни пришлось отменить полюбившиеся многим автобусные экскурсии с Михаилом Уваровым. Зато скоро можно будет виртуально отправиться туда, куда прежде было сложно добраться из-за больших расстояний.

Музей города Гатчины готовит для своих друзей экскурсии, которые будут проводиться через онлайн платформу Zoom. Следите за новостями: в ближайшее время на странице музея в ВКонтакте будут опубликованы дата и время первой такой прогулки.

А пока на страничке музея в ВКонтакте можно посетить виртуальную выставку посуды и столовых приборов из фондов музея «Мы приглашаем вас к столу!» Для своих посетителей сотрудники музея отобрали самое интересное и красивое, изящное и необычное - винтажные графинчики, рюмки, фарфоровые чашки, кофейники, сливочники и многое-многое другое. Здесь же можно поиграть в режиме онлайн, пытаясь соотнести предметы кухонной утвари из фондов музея с изображениями блюд, для которых они предназначены.

Еще одна онлайн-игра предлагает проверить свои знания о Гатчине. Желающие могут пройти тест из пяти вопросов. Через несколько секунд вы узнаете, достойны ли вы звания знатока своего города, или, может быть, вам пора освежить свои знания.

Еще одна виртуальная экспозиция музея посвящена 75-летию Великой Победы. Посетители могут совершить онлайн-путешествие по выставке Гатчинского товарищества художников «Весна Победы». В экспозиции представлены работы Вячеслава Данилова, Ивана Радюкевича, Станислава Моисеева, Анатолия Кучерова, Александры Миркушовой и других гатчинских художников. Познакомиться с этой выставкой можно по ссылке: https://ru.calameo.com/read/0061981995cb3892dee5e.

18 апреля на канале музея города Гатчины будет представлена новая киноработа музея - фильм «Наша память крепка», посвященный жителям города Гатчины и Гатчинского района в годы Великой Отечественной войны.

Адрес страницы музея истории Гатчины ВКонтакте: https://vk.com/museumgatchina

Мемориальный дом-музей Исаака Шварца

21 марта 2020 года в доме-музее Исаака Шварца должна была открыться выставка «Самурай с русской душой», приуроченная к 110-летию со дня рождения японского режиссера Акиры Куросавы. Выставка была смонтирована в концертно-выставочном зале, но, к сожалению, ее никто так и не смог увидеть. А ведь на выставке представлены совершенно потрясающие картины, картины–раскадровки знаменитого режиссера к своим фильмам (он был еще и прекрасным художником); фотографии; поздравительные открытки, изготовленные самолично Акирой Куросавой (что всегда умиляло и очень трогало Исаака Шварца); вещи, подаренные Исааку Шварцу Акирой Куросавой…

Но в век цифровых технологий, в век интернета вовсе не обязательно выходить из дома, чтобы увидеть даже самые интересные музейные экспозиции. Выставку «Самурай с русской душой» в сопровождении музыки Исаака Шварца» можно посетить виртуально на сайте дома-музея Исаака Шварца.

Посетить виртуальную выставку можно по ссылке: https://museum-schvarz.ru/news/vystavka-samuray-s-russkoy-dushoy/

Адрес страницы мемориального дома-музея Исаака Шварца в ВКонтакте:

https://vk.com/isaakschwarz

Музей-усадьба «Рождествено»

Сотрудники музея продолжают знакомить своих посетителей с историей семьи Набоковых-Рукавишниковых и села Рождествено, литературным наследием Владимира Набокова. Вместе с экскурсоводами музея можно поучаствовать в виртуальных путешествиях в прошлое и настоящее села Рождествено.

Музей-усадьба «Рождествено» знакомит подписчиков своей страницы в ВКонтакте с экспонатами из своих фондов. Публикуются материалы об интересных деталях костюма ушедших эпох. Самые любознательные могут поучаствовать в интеллектуальной викторине, вопросы которой касаются предметов старинного быта и гардероба, которые хранятся в музее.

Адрес страницы музея-усадьбы Рождествено в ВКонтакте: https://vk.com/rozhdestvenomus