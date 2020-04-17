Регион выберет лучших в дистанционном обучении

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области проведет конкурс «Лучшие практики дистанционного обучения».

Выбирать лучших будут среди городских и сельских образовательных организаций по шести номинациям.

Показать свои наработки смогут школьные учителя, педагоги дополнительного образования, директора школ и учреждений дополнительного образования, а также специалисты служб психолого-педагогического сопровождения и муниципальных методических служб. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.

Регистрация участников и прием конкурсных работ пройдет с 20 апреля по 17 мая по электронной почте: konkurs@loiro.ru. Итоги конкурса и объявление победителей состоится 29 мая.

Более 178 тысяч учеников региона с 6 апреля перешли на дистанционное обучение. Образовательные учреждения самостоятельно выбрали наиболее удобную форму на существующих платформах (всего их более 10).