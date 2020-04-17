Регион выберет лучших в дистанционном обучении

Комитет общего и
профессионального образования Ленинградской области проведет конкурс «Лучшие
практики дистанционного обучения».
Выбирать лучших будут
среди городских и сельских образовательных организаций по шести номинациям.
Показать свои наработки
смогут школьные учителя, педагоги дополнительного образования, директора школ и
учреждений дополнительного образования, а также специалисты служб
психолого-педагогического сопровождения и муниципальных методических служб.
Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.
Регистрация участников и
прием конкурсных работ пройдет с 20 апреля по 17 мая по электронной почте:
konkurs@loiro.ru. Итоги конкурса и объявление победителей состоится 29 мая.
Более 178 тысяч учеников
региона с 6 апреля перешли на дистанционное обучение. Образовательные
учреждения самостоятельно выбрали наиболее удобную форму на существующих платформах
(всего их более 10).