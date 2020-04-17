В Старой Ладоге проведут Пасхальный онлайн-концерт

В Старой Ладоге в древней
церкви Святого Георгия 19 апреля пройдет необычный Пасхальный концерт. В храме
будет находиться лишь один человек — солист Мариинского театра, баритон
Владимир Целебровский, при этом, благодаря онлайн-трансляции, посмотреть его выступление
смогут миллионы зрителей.
«Грядёт праздник светлой
Пасхи. Служба в храмах будет совершаться без прихожан, но это не повод для
того, чтобы впадать в уныние. Пасха — радостный праздник, и комитет по культуре
также вносит свой вклад в праздничные торжества. Вместе с оркестром
Ленинградской области «Таврический» мы организуем в Староладожском
музее-заповеднике концерт Владимира Целебровского», — прокомментировал глава
комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой.
Как рассказал Михаил Голиков,
художественный руководитель и главный дирижёр симфонического оркестра Ленинградской
области «Таврический», программа была составлена из традиционных пасхальных и
популярных песнопений.
Владимир Целебровский
исполнит пасхальный тропарь «Воскресение Твое, Христе Спасе», фрагменты
Пасхального канона, Херувимскую Песнь — Староболгарскую, Пасхальный тропарь
«Христос Анести» (византийский распев), «Отче Наш», «12 разбойников» и «Христос
Воскресе» на трех языках.
Концерт начнется в 15:00,
трансляция будет вестись на сайте ЛенТВ24 и в соцсетях Ленинградской области.