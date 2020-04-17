В Старой Ладоге проведут Пасхальный онлайн-концерт

В Старой Ладоге в древней церкви Святого Георгия 19 апреля пройдет необычный Пасхальный концерт. В храме будет находиться лишь один человек — солист Мариинского театра, баритон Владимир Целебровский, при этом, благодаря онлайн-трансляции, посмотреть его выступление смогут миллионы зрителей.

«Грядёт праздник светлой Пасхи. Служба в храмах будет совершаться без прихожан, но это не повод для того, чтобы впадать в уныние. Пасха — радостный праздник, и комитет по культуре также вносит свой вклад в праздничные торжества. Вместе с оркестром Ленинградской области «Таврический» мы организуем в Староладожском музее-заповеднике концерт Владимира Целебровского», — прокомментировал глава комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой.

Как рассказал Михаил Голиков, художественный руководитель и главный дирижёр симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический», программа была составлена из традиционных пасхальных и популярных песнопений.

Владимир Целебровский исполнит пасхальный тропарь «Воскресение Твое, Христе Спасе», фрагменты Пасхального канона, Херувимскую Песнь — Староболгарскую, Пасхальный тропарь «Христос Анести» (византийский распев), «Отче Наш», «12 разбойников» и «Христос Воскресе» на трех языках.

Концерт начнется в 15:00, трансляция будет вестись на сайте ЛенТВ24 и в соцсетях Ленинградской области.