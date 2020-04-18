В помощь врачам Сиверской больницы

Напомним, в связи со сложившейся
эпидемиологической ситуацией Сиверская районная больница была перепрофилирована
в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией.
Заведующий Сиверской районной больницей
Арам Хачатрян и заместитель главного врача Гатчинской КМБ по контролю качества
медицинской помощи Роман Осадчий обратились к Сергею Коняеву с просьбой оказать
помощь в приобретении стиральной машины, кулеров и запаса питьевой воды для
медицинского персонала и пациентов. После обращения в Сиверскую больницу было оперативно
доставлено все необходимое.
- Врачи находятся на передовой борьбы с
коронавирусной инфекцией. Мы благодарны им за ежедневный подвиг! Совет
руководителей фракций партии «Единая Россия» Ленинградской области оперативно
отреагировал и приобрел все в соответствии с обращением. Мы будем и дальше
принимать участие в создании благоприятных и максимально комфортных условий для
врачей и пациентов в этот непростой период, - сказал Сергей Коняев.
Ирина ХРУСТАЛЁВА