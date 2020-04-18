В помощь врачам Сиверской больницы

Напомним, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Сиверская районная больница была перепрофилирована в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

Заведующий Сиверской районной больницей Арам Хачатрян и заместитель главного врача Гатчинской КМБ по контролю качества медицинской помощи Роман Осадчий обратились к Сергею Коняеву с просьбой оказать помощь в приобретении стиральной машины, кулеров и запаса питьевой воды для медицинского персонала и пациентов. После обращения в Сиверскую больницу было оперативно доставлено все необходимое.

- Врачи находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Мы благодарны им за ежедневный подвиг! Совет руководителей фракций партии «Единая Россия» Ленинградской области оперативно отреагировал и приобрел все в соответствии с обращением. Мы будем и дальше принимать участие в создании благоприятных и максимально комфортных условий для врачей и пациентов в этот непростой период, - сказал Сергей Коняев.

Ирина ХРУСТАЛЁВА