Ленинградские шахматисты завоевали серебро онлайн

В личном зачете Иван Баранов из Тосненского района занял второе место, а Егор Курченко из Волхова - третье.

Напомним, что в состязании, которое прошло 16 апреля, ленинградские шахматисты выступали сразу в двух возрастных категориях: до 20 лет «Бизоны» и до 14 лет «Кролики».