Ленинградские шахматисты завоевали серебро онлайн

Команда шахматистов Ленинградской области заняла почетное второе место в международном онлайн-турнире Chess Kids Cup, соревнуясь со сборными из Мурманской области, Франции, Ирландии, Греции, Эстонии, Португалии и Испании.
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Спорт
20 Apr 2020
В личном зачете Иван
Баранов из Тосненского района занял второе место, а Егор Курченко из Волхова -
третье.
Напомним, что в
состязании, которое прошло 16 апреля, ленинградские шахматисты выступали сразу
в двух возрастных категориях: до 20 лет «Бизоны» и до 14 лет «Кролики».
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