Ленинградские шахматисты завоевали серебро онлайн

Ленинградские шахматисты завоевали серебро онлайн

Команда шахматистов Ленинградской области заняла почетное второе место в международном онлайн-турнире Chess Kids Cup, соревнуясь со сборными из Мурманской области, Франции, Ирландии, Греции, Эстонии, Португалии и Испании.

Рубрики : Спорт     20 Apr 2020

В личном зачете Иван Баранов из Тосненского района занял второе место, а Егор Курченко из Волхова - третье.

Напомним, что в состязании, которое прошло 16 апреля, ленинградские шахматисты выступали сразу в двух возрастных категориях: до 20 лет «Бизоны» и до 14 лет «Кролики».

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+