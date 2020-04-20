Вор, расплатившийся чужой картой, попался

3-го апреля в УМВД России
по Гатчинскому району обратилась молодая женщина. Она потеряла банковскую
карточку, после чего кто-то расплатился этой картой в разных магазинах на сумму
16500 рублей. По факту мошенничества с использованием электронных средств
платежа с причинением значительного ущерба было возбуждено уголовное дело.
В ходе
оперативно-розыскных мероприятий 6-го апреля в Химози на улице Матвеева
полицейские задержали по подозрению в совершении данного преступления
22-летнего жителя Мариенбурга Владимира М. Гражданин М. изобличен в краже и
помещен в изолятор временного содержания.