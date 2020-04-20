Вор, расплатившийся чужой картой, попался

Вор, расплатившийся чужой картой, попался

Сотрудники гатчинского уголовного розыска раскрыли кражу денег с банковской карты, утерянной владелицей.

Рубрики : Криминал     20 Apr 2020

3-го апреля в УМВД России по Гатчинскому району обратилась молодая женщина. Она потеряла банковскую карточку, после чего кто-то расплатился этой картой в разных магазинах на сумму 16500 рублей. По факту мошенничества с использованием электронных средств платежа с причинением значительного ущерба было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 6-го апреля в Химози на улице Матвеева полицейские задержали по подозрению в совершении данного преступления 22-летнего жителя Мариенбурга Владимира М. Гражданин М. изобличен в краже и помещен в изолятор временного содержания.

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