Вор, расплатившийся чужой картой, попался

3-го апреля в УМВД России по Гатчинскому району обратилась молодая женщина. Она потеряла банковскую карточку, после чего кто-то расплатился этой картой в разных магазинах на сумму 16500 рублей. По факту мошенничества с использованием электронных средств платежа с причинением значительного ущерба было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 6-го апреля в Химози на улице Матвеева полицейские задержали по подозрению в совершении данного преступления 22-летнего жителя Мариенбурга Владимира М. Гражданин М. изобличен в краже и помещен в изолятор временного содержания.