Новый онлайн конкурс для ленинградцев

28 апреля в группе «Ленинградская область» социальной сети ВКонтакте пользователи выберут полуфиналистов конкурса.

Участники будут оцениваться в 3-х номинациях: «Самый ухоженный» - для сада или огорода на личных участках, «Самый экзотический» и «Самый стильный». Авторы лучших работ выйдут в финал и поборются за замечательные призы.

Важное условие: 1 пост — 1 фото. Количество постов не ограничено, но фотографии не должны быть размещены в соцсетях ранее.

Подробнее о конкурсе читайте на официальной странице «Ленинградская область» в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/wall-35252295_29020