Новый онлайн конкурс для ленинградцев

28 апреля в группе
«Ленинградская область» социальной сети ВКонтакте пользователи выберут
полуфиналистов конкурса.
Участники будут
оцениваться в 3-х номинациях: «Самый ухоженный» - для сада или огорода на
личных участках, «Самый экзотический» и «Самый стильный». Авторы лучших работ
выйдут в финал и поборются за замечательные призы.
Важное условие: 1 пост —
1 фото. Количество постов не ограничено, но фотографии не должны быть размещены
в соцсетях ранее.
Подробнее о конкурсе
читайте на официальной странице «Ленинградская область» в социальной сети
ВКонтакте: https://vk.com/wall-35252295_29020