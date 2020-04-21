Новый онлайн конкурс для ленинградцев

Новый онлайн конкурс для ленинградцев

В Ленинградской области стартовал фотоконкурс #ленинградскийсадовод. С 20 по 27 апреля размещайте в социальных сетях ВКонтакте и Instagram фото с рассадой, выращенной в условиях самоизоляции.

Рубрики : Общество     21 Apr 2020

28 апреля в группе «Ленинградская область» социальной сети ВКонтакте пользователи выберут полуфиналистов конкурса.

Участники будут оцениваться в 3-х номинациях: «Самый ухоженный» - для сада или огорода на личных участках, «Самый экзотический» и «Самый стильный». Авторы лучших работ выйдут в финал и поборются за замечательные призы.

Важное условие: 1 пост — 1 фото. Количество постов не ограничено, но фотографии не должны быть размещены в соцсетях ранее.

Подробнее о конкурсе читайте на официальной странице «Ленинградская область» в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/wall-35252295_29020

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