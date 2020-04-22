Коронавирус и сроки весеннего призыва

По информации на сегодня, призывная компания планируется в установленные законом сроки с 1 апреля по 15 июля, но основная масса призывников, по предложению Минобороны, поступит в войска в мае и июне. Что касается сроков службы для тех, кто уже служит, никаких изменений официально заявлено не было. Как и раньше, срок службы по призыву равен 12 месяцам.

Формально весенний призыв начался 1 апреля 2020 года. Но по факту многие сроки в этом году смещены. А Минобороны обещает, что сделает все, чтобы призыв не стал причиной дополнительных вспышек коронавируса в городах России. Новобранцы отправятся в войска не ранее 20 мая 2020 года.

Сам весенний призыв, напомним, завершается 15 июля, так что запас времени еще есть. Если же карантин в стране затянется и проводить призывную кампанию будет опасно то, возможно, Минобороны откорректирует сроки призыва. Пока отмена призыва весной 2020 года считается невозможной.

В этом году на службу в армию отправятся 1 500 жителей Ленинградской области. Недавно назначенный на должность военный комиссар г.Гатчины и Гатчинского района, майор, кавалер ордена Мужества Юрий Алексеевич Чиликин подчеркнул, что из года в год Гатчина и район вносят свою лепту в решение поставленной задачи, на 100% выполняя план по призыву.

- Составлен новый график явки в военкомат: даты с апреля перенесли на май месяц. Информацию по поселениям мы уже довели до сведения. Гатчинцев, жителей города, до кого мы смогли дозвониться, предупредили о переносе даты явки, - рассказал Юрий Алексеевич.

Эпидемиологическая обстановка в стране постоянно меняется. Как будут развиваться события, пока сказать не может никто. Чтобы минимизировать контакты, по всем вопросам весеннего призыва 2020 года в Гатчине и районе следует обращаться по телефону 8(81371)940-23 с 10 до 13 часов (призывной пункт Военного комиссариата г. Гатчины и Гатчинского района).



