Коронавирус и сроки весеннего призыва

По информации на сегодня,
призывная компания планируется в установленные законом сроки с 1 апреля по 15
июля, но основная масса призывников, по предложению Минобороны, поступит в
войска в мае и июне. Что касается сроков службы для тех, кто уже служит,
никаких изменений официально заявлено не было. Как и раньше, срок службы по
призыву равен 12 месяцам.
Формально весенний призыв
начался 1 апреля 2020 года. Но по факту многие сроки в этом году смещены. А
Минобороны обещает, что сделает все, чтобы призыв не стал причиной
дополнительных вспышек коронавируса в городах России. Новобранцы отправятся в
войска не ранее 20 мая 2020 года.
Сам весенний призыв,
напомним, завершается 15 июля, так что запас времени еще есть. Если же карантин
в стране затянется и проводить призывную кампанию будет опасно то, возможно,
Минобороны откорректирует сроки призыва. Пока отмена призыва весной 2020 года
считается невозможной.
В этом году на службу в
армию отправятся 1 500 жителей Ленинградской области. Недавно назначенный на
должность военный комиссар г.Гатчины и Гатчинского района, майор, кавалер
ордена Мужества Юрий Алексеевич Чиликин подчеркнул, что из года в год Гатчина и
район вносят свою лепту в решение поставленной задачи, на 100% выполняя план по
призыву.
- Составлен новый график
явки в военкомат: даты с апреля перенесли на май месяц. Информацию по
поселениям мы уже довели до сведения. Гатчинцев, жителей города, до кого мы
смогли дозвониться, предупредили о переносе даты явки, - рассказал Юрий
Алексеевич.
Эпидемиологическая
обстановка в стране постоянно меняется. Как будут развиваться события, пока
сказать не может никто. Чтобы минимизировать контакты, по всем вопросам
весеннего призыва 2020 года в Гатчине и районе следует обращаться по телефону
8(81371)940-23 с 10 до 13 часов (призывной пункт Военного комиссариата г.
Гатчины и Гатчинского района).