«Ленфарм» получил первую партию защитных масок

ЛОГП «Ленфарм» получило первую партию в 100 тысяч защитных масок из закупки в 5 млн шт. Как сообщил генеральный директор «Ленфарма» Савва Филиппович, следующая поставка еще из 200 тыс. масок ожидается завтра.

Поступившие маски могут быть направлены в аптеки, а также в учреждения, которые не прекращали работу в период введения ограничений.

По словам Саввы Филипповича, в медицинские учреждения региона «Ленфарм» ежедневно направляет медицинские маски и респираторы, которые производят предприятия Ленинградской области «Клевер-Про» и «Респираторный комплекс».

«В больницах, работающих с коронавирусными больными, уже сформирован двухнедельный запас респираторов, — добавил глава «Ленфарма». — Однако поставки средств индивидуальной защиты медикам будут продолжаться».