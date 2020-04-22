«Ленфарм» получил первую партию защитных масок

ЛОГП «Ленфарм» получило
первую партию в 100 тысяч защитных масок из закупки в 5 млн шт. Как сообщил
генеральный директор «Ленфарма» Савва Филиппович, следующая поставка еще из 200
тыс. масок ожидается завтра.
Поступившие маски могут
быть направлены в аптеки, а также в учреждения, которые не прекращали работу в
период введения ограничений.
По словам Саввы
Филипповича, в медицинские учреждения региона «Ленфарм» ежедневно направляет
медицинские маски и респираторы, которые производят предприятия Ленинградской
области «Клевер-Про» и «Респираторный комплекс».
«В больницах, работающих
с коронавирусными больными, уже сформирован двухнедельный запас респираторов, —
добавил глава «Ленфарма». — Однако поставки средств индивидуальной защиты
медикам будут продолжаться».