Рычаг для сокращения уровня коррупции

По мнению главы администрации МО «Тосненский район» Ленинградской области Андрея Клементьева, очень важно закрепить в Конституции запрет для чиновников на двойное гражданство, иностранные счета и недвижимость за рубежом.

- Эти дополнения послужат рычагом для сокращения уровня коррупции, - уверен Андрей Клементьев. - Почему важно, чтобы эти требования были закреплены именно в Конституции? Запреты для чиновников различного уровня иметь иностранные активы, счета, виды на жительства и так далее могут быть прописаны в местных правовых актах. Но эти нормы на любом местном уровне легко подогнать под себя или, к примеру, поменять. Основной закон, закрепляющий эти правила, изменить очень сложно.​

Еще хочу отметить, что считаю наиболее важными те поправки, которые непосредственно влияют на социальные гарантии для наших жителей – поправки по социальному блоку, закрепляющие гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, индексации социальных выплат, а также регулярной индексации размера пенсий. Благодаря этим поправкам будет повышен уровень социальной защищенности людей. Это позволит создать условия для достойного финансового обеспечения нуждающихся категорий.