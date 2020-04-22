Рычаг для сокращения уровня коррупции

По
мнению главы администрации МО «Тосненский район» Ленинградской области Андрея
Клементьева, очень важно закрепить в Конституции запрет для чиновников на
двойное гражданство, иностранные счета и недвижимость за рубежом.
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Эти дополнения послужат рычагом для сокращения уровня коррупции, - уверен
Андрей Клементьев. - Почему важно, чтобы эти требования были закреплены именно
в Конституции? Запреты для чиновников различного уровня иметь иностранные
активы, счета, виды на жительства и так далее могут быть прописаны в местных
правовых актах. Но эти нормы на любом местном уровне легко подогнать под себя
или, к примеру, поменять. Основной закон, закрепляющий эти правила, изменить
очень сложно.
Еще
хочу отметить, что считаю наиболее важными те поправки, которые непосредственно
влияют на социальные гарантии для наших жителей – поправки по социальному
блоку, закрепляющие гарантии минимального размера оплаты труда не менее
величины прожиточного минимума, индексации социальных выплат, а также
регулярной индексации размера пенсий. Благодаря этим поправкам будет повышен
уровень социальной защищенности людей. Это позволит создать условия для
достойного финансового обеспечения нуждающихся категорий.