Срок за чужую кредитку

Кражи денежных средств с банковских счетов с помощью пластиковых карт, в отличие от «виртуальных» мошенничеств, часто раскрываются. И есть осужденные. Так, Гатчинский городской суд вынес обвинительный приговор гражданину, который снял с чужой кредитки деньги и распорядился ими по своему усмотрению.

Мужчину по имени Владимир послали в магазин. Товарищ вручил ему свою кредитную карту и сообщил пин-код – для оплаты продуктов. Владимир же, вместо того, чтобы купить продукты и вернуть карту, воспользовался открывшейся возможностью. Он снял с карты десять тысяч рублей и сбежал. Потерпевший остался без продуктов, без карты и без денег. И заявил в полицию.

Долго искать вора не пришлось. Владимира В. задержали, изобличили, он все признал и попросил оформить явку с повинной. В качестве меры пресечения избрали подписку о невыезде. По окончании предварительного следствия состоялся суд. В судебном заседании гражданин В. согласился с предъявленным обвинением и поддержал заявленное им ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Проще говоря, в ускоренном порядке. Потерпевший, защитник и гособвинитель не возражали.

Суд квалифицировал действия Владимира В. по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ – тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, смягчающие и отягчающие обстоятельства, а также влияние наказания на исправление осужденного. Ранее гражданин В. судим не был. На учетах он не состоит, работает, все характеристики – без замечаний.

Смягчила участь подсудимого явка с повинной, полное признание вины, раскаяние и добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением. Отягчающих обстоятельств по делу суд не усмотрел. Но и оснований для назначения наказания более мягкого, чем предусмотрено за данное преступление, не нашлось. Однако суд пришел к выводу, что исправление гражданина В. возможно без реального отбывания наказания, и приговорил его к лишению свободы сроком на один год. Наказание решено считать условным, с испытательным сроком два года. На Владимира В. возложили обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа и ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Судебные издержки на адвоката в размере 1800 рублей возместили за счет средств федерального бюджета.