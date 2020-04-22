Срок за чужую кредитку

Кражи денежных средств с
банковских счетов с помощью пластиковых карт, в отличие от «виртуальных»
мошенничеств, часто раскрываются. И есть осужденные. Так, Гатчинский городской
суд вынес обвинительный приговор гражданину, который снял с чужой кредитки
деньги и распорядился ими по своему усмотрению.
Мужчину по имени Владимир
послали в магазин. Товарищ вручил ему свою кредитную карту и сообщил пин-код –
для оплаты продуктов. Владимир же, вместо того, чтобы купить продукты и вернуть
карту, воспользовался открывшейся возможностью. Он снял с карты десять тысяч
рублей и сбежал. Потерпевший остался без продуктов, без карты и без денег. И
заявил в полицию.
Долго искать вора не
пришлось. Владимира В. задержали, изобличили, он все признал и попросил
оформить явку с повинной. В качестве меры пресечения избрали подписку о
невыезде. По окончании предварительного следствия состоялся суд. В судебном
заседании гражданин В. согласился с предъявленным обвинением и поддержал
заявленное им ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного
разбирательства. Проще говоря, в ускоренном порядке. Потерпевший, защитник и
гособвинитель не возражали.
Суд квалифицировал
действия Владимира В. по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ – тайное хищение
чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского
счета.
При назначении наказания
суд учел характер и степень общественной опасности преступления и личность
виновного, смягчающие и отягчающие обстоятельства, а также влияние наказания на
исправление осужденного. Ранее гражданин В. судим не был. На учетах он не
состоит, работает, все характеристики – без замечаний.
Смягчила участь
подсудимого явка с повинной, полное признание вины, раскаяние и добровольное
возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением. Отягчающих
обстоятельств по делу суд не усмотрел. Но и оснований для назначения наказания
более мягкого, чем предусмотрено за данное преступление, не нашлось. Однако суд
пришел к выводу, что исправление гражданина В. возможно без реального отбывания
наказания, и приговорил его к лишению свободы сроком на один год. Наказание
решено считать условным, с испытательным сроком два года. На Владимира В.
возложили обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления
специализированного государственного органа и ежемесячно являться на
регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Судебные издержки на адвоката
в размере 1800 рублей возместили за счет средств федерального бюджета.