Студенты стали волонтерами и помогают школьникам

Аспирант
ЛЭТИ Владислав Лемозерский умеет простыми словами объяснить решение сложных
математических задач. Его аудитория находится по другую сторону экрана
компьютера — это старшеклассники Ленинградской области, которые готовятся к
ЕГЭ. Владислав подключился к акции «Волонтеры просвещения» и разбирает со
школьниками «на дистанте» задачи повышенной сложности.
«Ребята
почему-то очень любят экономическую задачу про женщину, которая взяла в банке
кредит под 25%. Конечно, эта ситуация далека от действительности. Начинаем
высчитывать, получается сумма в пять раз больше. Мы разбираем реальные примеры
ЕГЭ, отрабатываем на них и математику в том числе», — рассказывает аспирант.
Дважды
в неделю Владислав проводит онлайн-уроки с выпускниками на безвозмездной
основе. Кроме разбора задач, ребята задают «миллион» вопросов о будущей
студенческой жизни.
«А
где вы работаете? А трудно ли учиться в ЛЭТИ? Какая будет у нас математика?
Пригодится ли нам это в вузе? — перечисляет вопросы школьников Владислав. —
Поэтому занятие я выстраиваю не просто как подготовку к ЕГЭ, а стараюсь
рассказать о том, что может пригодиться в вузе».
Владислав
стал одним из 116 студентов и аспирантов, уже подключившихся к волонтерской
акции комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.
Как рассказал глава комитета Сергей Тарасов, с волонтерами уже провели
обучение. «Схема действий отработана, пул студентов создан. Через неделю мы
подведем первые итоги нашей работы», — добавил он.
В
проекте участвуют студенты Ленинградского государственного университета им.
А.С. Пушкина, Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского, СПбГЭТУ
ЛЭТИ, педагогический университет им. А.И. Герцена.
Любой
ученик Ленинградской области, испытывающий сложности в изучении того или иного
предмета, может задать волонтерам интересующий вопрос, используя специальную
онлайн-форму вопроса. Форма размещена на сайте комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области по ссылке: edu.lenobl.ru/volonter
После
этого вопрос попадает в электронную базу к волонтерам-предметникам, один из
которых выходит с учеником на связь по указанным контактным данным (телефон,
e-mail, WhatsApp, Viber, Skype или Вконтакте) и оказывает необходимую
оперативную помощь.
Цель
акции — помочь школьникам в дистанционном освоении материала в дополнение к
курсу учителя. У ЛЭТИ и школ региона уже имеется наработанный опыт в рамках
онлайн-обучения на базе «Школы-технопарка «Кудрово». Владислав Лемозерский,
являясь аспирантом кафедры микро- и наноэлектроники ранее также преподавал
бионику в ЦО «Кудрово».
«Занятия
по бионике я также провожу на платформе Zoom, общаюсь со школьниками через
электронную почту. Мы пишем индивидуальные проекты, участвуем в онлайн
конференциях. Это мне не мешает помогать школьникам готовиться к ЕГЭ по
математике и вести онлайн-встречи», — резюмирует он.