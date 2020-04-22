Студенты стали волонтерами и помогают школьникам

Аспирант ЛЭТИ Владислав Лемозерский умеет простыми словами объяснить решение сложных математических задач. Его аудитория находится по другую сторону экрана компьютера — это старшеклассники Ленинградской области, которые готовятся к ЕГЭ. Владислав подключился к акции «Волонтеры просвещения» и разбирает со школьниками «на дистанте» задачи повышенной сложности.

«Ребята почему-то очень любят экономическую задачу про женщину, которая взяла в банке кредит под 25%. Конечно, эта ситуация далека от действительности. Начинаем высчитывать, получается сумма в пять раз больше. Мы разбираем реальные примеры ЕГЭ, отрабатываем на них и математику в том числе», — рассказывает аспирант.

Дважды в неделю Владислав проводит онлайн-уроки с выпускниками на безвозмездной основе. Кроме разбора задач, ребята задают «миллион» вопросов о будущей студенческой жизни.

«А где вы работаете? А трудно ли учиться в ЛЭТИ? Какая будет у нас математика? Пригодится ли нам это в вузе? — перечисляет вопросы школьников Владислав. — Поэтому занятие я выстраиваю не просто как подготовку к ЕГЭ, а стараюсь рассказать о том, что может пригодиться в вузе».

Владислав стал одним из 116 студентов и аспирантов, уже подключившихся к волонтерской акции комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. Как рассказал глава комитета Сергей Тарасов, с волонтерами уже провели обучение. «Схема действий отработана, пул студентов создан. Через неделю мы подведем первые итоги нашей работы», — добавил он.

В проекте участвуют студенты Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского, СПбГЭТУ ЛЭТИ, педагогический университет им. А.И. Герцена.

Любой ученик Ленинградской области, испытывающий сложности в изучении того или иного предмета, может задать волонтерам интересующий вопрос, используя специальную онлайн-форму вопроса. Форма размещена на сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области по ссылке: edu.lenobl.ru/volonter

После этого вопрос попадает в электронную базу к волонтерам-предметникам, один из которых выходит с учеником на связь по указанным контактным данным (телефон, e-mail, WhatsApp, Viber, Skype или Вконтакте) и оказывает необходимую оперативную помощь.

Цель акции — помочь школьникам в дистанционном освоении материала в дополнение к курсу учителя. У ЛЭТИ и школ региона уже имеется наработанный опыт в рамках онлайн-обучения на базе «Школы-технопарка «Кудрово». Владислав Лемозерский, являясь аспирантом кафедры микро- и наноэлектроники ранее также преподавал бионику в ЦО «Кудрово».

«Занятия по бионике я также провожу на платформе Zoom, общаюсь со школьниками через электронную почту. Мы пишем индивидуальные проекты, участвуем в онлайн конференциях. Это мне не мешает помогать школьникам готовиться к ЕГЭ по математике и вести онлайн-встречи», — резюмирует он.