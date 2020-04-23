Не лакомства, а полноценный обед

По решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, сухие пайки выдают не только детям из малоимущих семей, но и попавшим в сложную жизненную ситуацию - если родители заболели, оказались без работы или предприятие, где они трудятся, приостановило деятельность. Семьи получают наборы за период с 30 марта и до окончания особого режима работы.

…Десять часов утра. В детском саду №18 на улице Володарского в Гатчине началась выдача продуктовых наборов. Таблички с указателями ведут от калитки до спортивного зала с отдельным входом. Половина зала занята пакетами – сегодня их 161. Сотрудники садика фасовали наборы накануне, практически целый день.

В каждом пакете – недельная норма. Состав продуктового набора за неделю поменялся. Теперь, по рекомендации областного комитета образования, в него вошли продукты, необходимые всей семье, а не только ребенку. Не лакомства, а то, что поможет приготовить полноценный домашний обед.

На крыльце пункта выдачи - столик с дезинфицирующим средством для рук. За порогом - столик с ведомостью, в которой расписываются родители. Все происходит очень быстро. Две сотрудницы садика тут же выдают набор. У кого двое детей – получают два. Естественно, и сами сотрудники, и родители – в масках и перчатках.

- Что касается состава продуктов нового набора, его целевая установка – организовать питание в семье, - объяснила председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина. - Не могу сказать, что там исключительно детские продукты. Но, с другой стороны, это продукты, которые едят все. Мы не можем положить в сухой паек свежее мясо - положили тушенку. Из нее можно и суп сварить, и сделать какое-то второе блюдо. Так семья сможет продержаться. Мы убрали из набора печенье и соки. Может быть, детям было бы приятнее их есть, но сейчас другая ситуация. Семьям нужна поддержка, и эту поддержку они получают, поэтому в пайке макароны, греча, рис, тушенка, молоко – все то, что можно использовать для приготовления блюд.

Как пояснила Елена Глыбина, помощь оказывается и федеральным, и региональным, и муниципальным льготникам. В Гатчинском районе самое большое количество именно муниципальных льготников, которых поддерживают за счет бюджета Гатчинского муниципального района.

Право получать пайки имеют также семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Для получения сухих пайков семье, попавшей в трудную жизненную ситуацию, достаточно подать заявление в свободной форме на имя руководителя образовательного учреждения. В нем необходимо также указать место работы родителей и причину потери средств.

Сам порядок выдачи продуктовых наборов определяется администрацией школы или детского сада. Выдача идет еженедельно, по графику, чтобы исключить скопление людей. О графике родителей извещают на сайтах образовательных учреждений, в соцсетях. Родителей просят иметь маски и перчатки.

Фасовка наборов в отдельные пакеты и их выдача только кажутся простым делом. На самом деле все не так просто.

- Это долгая и трудоемкая цепочка. Чтобы сделать заказ поставщику, нужно определиться с количеством детей, а оно меняется каждый день, в связи с тем, что подаются заявления. Товар поступает в расфасованном виде. Его нужно разложить, расфасовать, поэтому мы делаем это раз в неделю, и каждое учреждение выдает наборы раз в неделю. Если есть возможность выдать сразу на две недели – делаем на две. Поставщик у нас отличный, но есть определенное напряжение в наличии товаров на базах, так как все образовательные организации Ленинградской области покупают одни и те же продукты.

Если у поставщиков продукты заканчиваются, возможны небольшие задержки (1-2 дня). Тогда мы меняем график и вывешиваем на сайте оперативную информацию, - рассказала Елена Глыбина.

Во всех школах и детских садах родители и дети получают практически одни и те же наборы на сумму 520 рублей в неделю. Небольшие изменения бывают, но не часто.

- Если вдруг что-то заканчивается, то допускается замена одной крупы на другую или, например, говяжьей тушенки на другую. Мы стараемся выдерживать тот паек, который рекомендован. На конец прошлой недели был выдан 4531 паек. Около 1500 тысяч пайков прибавилось в течение недели за счет людей, которые написали заявление. Причем, тем, кто написал заявление, будут выдавать пайки с 30 марта, поэтому реальное количество выданных пайков будет еще больше, - считает Елена Глыбина.

Сейчас в Гатчинском районе из 10800 дошколят продолжают посещать дежурные группы в детских садах 387 ребятишек. Для этого в 45 дошкольных учреждениях открыто 60 дежурных групп. Все школы продолжают обучение в дистанционном режиме.



