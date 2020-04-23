При покупке билета потребуется контактная информация

Приказом
Минтранса внесены изменения в «Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа
железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 473».
Согласно
изменениям, с 23 апреля все пассажиры при оформлении проездного документа в
кассе АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД
Пассажирам» должны указывать свои контактные данные (номер мобильного телефона
или адрес электронной почты), куда будут приходить уведомления о возможных
изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет.
Отметим,
услуга информирования пассажиров о корректировках в движении поездов бесплатна
и адресна. Контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных
рассылок.
Напомним,
что ранее пассажир мог оставлять свои контактные данные для оперативного
информирования о корректировках в расписании движения поездов дальнего
следования только по желанию. Теперь данная норма закреплена на законодательном
уровне.