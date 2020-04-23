При покупке билета потребуется контактная информация

Приказом Минтранса внесены изменения в «Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 473».

Согласно изменениям, с 23 апреля все пассажиры при оформлении проездного документа в кассе АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» должны указывать свои контактные данные (номер мобильного телефона или адрес электронной почты), куда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет.

Отметим, услуга информирования пассажиров о корректировках в движении поездов бесплатна и адресна. Контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок.

Напомним, что ранее пассажир мог оставлять свои контактные данные для оперативного информирования о корректировках в расписании движения поездов дальнего следования только по желанию. Теперь данная норма закреплена на законодательном уровне.