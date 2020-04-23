За льготной ипотекой — в Ленинградскую область

Президент России утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития строительной отрасли, состоявшегося 16 апреля.

Согласно документу, вводится льготная ипотечная программа, в рамках которой до 1 ноября 2020 г. гражданам предоставляются ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке в размере до 3 млн. рублей. А в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 8 млн. рублей по ставке 6,5 процентов годовых на весь срок кредита.

Данная ставка на кредит распространяется на всю территорию региона, включая новые города —Кудрово и Мурино. Кроме того, в Ленинградской области действует программа поддержки жителей села «Сельская ипотека», доступная вне зоны агломерации. По ней ставка составляет около 3 %.