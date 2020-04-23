За льготной ипотекой — в Ленинградскую область

Президент России утвердил
перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития строительной
отрасли, состоявшегося 16 апреля.
Согласно документу,
вводится льготная ипотечная программа, в
рамках которой до 1 ноября 2020 г. гражданам предоставляются ипотечные кредиты
на покупку жилья на первичном рынке в размере до 3 млн. рублей. А в Москве,
Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 8 млн. рублей по
ставке 6,5 процентов годовых на весь срок кредита.
Данная ставка на кредит
распространяется на всю территорию региона, включая новые города —Кудрово и
Мурино. Кроме того, в Ленинградской области действует программа поддержки
жителей села «Сельская ипотека», доступная вне зоны агломерации. По ней ставка
составляет около 3 %.