Жители области активно участвуют в онлайн-конкурсе #ленинградскийсадовод

Среди конкурсных работ есть экзотические фрукты, яркий ковер разнообразных цветов, удивительно прекрасный, нежный и по-настоящему весенний первоцвет клубники и выросшая в огороде черемша. Ленинградцы делятся первым урожаем и советами, как стильно представить свои огородные шедевры, к примеру «луковую семейку».

Напоминаем, что конкурс проводится в социальных сетях ВКонтакте и Instagram. Участвовать в нем могут все желающие. Необходимо разместить снимок своей рассады, выращенной на балконе, веранде, подоконнике или в теплице, вы также можете показать свои красивые грядки, необычные огороды или сады, обязательно отметив его хэштегом #ленинградскийсадовод. Важное условие — фото должно быть сделано в период проведения конкурса.

Фотографии будут оцениваться в 3-х номинациях: «Самый ухоженный» — для сада или огорода на личных участках, «Самый экзотический» и «Самый стильный».

В финал пройдут те работы, что получат наибольшее число лайков. Участвуем!