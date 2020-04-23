Жители области активно участвуют в онлайн-конкурсе #ленинградскийсадовод

Среди конкурсных работ
есть экзотические фрукты, яркий ковер разнообразных цветов, удивительно
прекрасный, нежный и по-настоящему весенний первоцвет клубники и выросшая в
огороде черемша. Ленинградцы делятся первым урожаем и советами, как стильно
представить свои огородные шедевры, к примеру «луковую семейку».
Напоминаем, что конкурс
проводится в социальных сетях ВКонтакте и Instagram. Участвовать в нем могут
все желающие. Необходимо разместить
снимок своей рассады, выращенной на балконе, веранде, подоконнике или в
теплице, вы также можете показать свои красивые грядки, необычные огороды или
сады, обязательно отметив его хэштегом #ленинградскийсадовод. Важное условие —
фото должно быть сделано в период проведения конкурса.
Фотографии будут
оцениваться в 3-х номинациях: «Самый ухоженный» — для сада или огорода на
личных участках, «Самый экзотический» и «Самый стильный».
В финал пройдут те
работы, что получат наибольшее число лайков. Участвуем!