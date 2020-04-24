Область простимулирует работы на селе

Губернатор региона Александр Дрозденко поручил экономическому блоку правительства Ленинградской области в кратчайшие сроки подготовить предложения по перечню таких общественных работ.

Вопросы организации занятости в агропромышленном комплексе в период коронавирусной инфекции поднял заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко в ходе заседания правительства, состоявшегося сегодня в режиме видеоконференции.

Глава аграрного ведомства региона предложил увеличить финансирование на фермерские гранты хозяйствам, готовым создавать новые рабочие места.

Александр Дрозденко одобрил идею и предложил несколько направлений по организации занятости в сельском хозяйстве: рассмотреть эффективность выделения средств фермерам, готовым создавать новые рабочие места и рассмотреть возможность организации общественных работ в сельском хозяйстве.

«У нас сейчас начнутся массовые полевые работы: заканчивается посевная, за ней сразу — заготовка кормов и дальше, в режиме нон-стоп, пойдут сельхоз работы. Возможно на часть работ, где требуется значительное количество рабочей силы, выделить суммы за счет средств поддержки сельского хозяйства и программ комитета по труду и занятости населения Ленинградской области на привлечение людей на общественные работы. Люди практически смогут заработать: они будут работать в сельском хозяйстве, предприятия заплатят им, и еще и администрация региона сможет дополнительно простимулировать такой труд», — подчеркнул губернатор.