Область простимулирует работы на селе

Губернатор
региона Александр Дрозденко поручил экономическому блоку правительства
Ленинградской области в кратчайшие сроки подготовить предложения по перечню
таких общественных работ.
Вопросы
организации занятости в агропромышленном комплексе в период коронавирусной
инфекции поднял заместитель председателя правительства Ленинградской области –
председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег
Малащенко в ходе заседания правительства, состоявшегося сегодня в режиме
видеоконференции.
Глава
аграрного ведомства региона предложил увеличить финансирование на фермерские
гранты хозяйствам, готовым создавать новые рабочие места.
Александр
Дрозденко одобрил идею и предложил несколько направлений по организации
занятости в сельском хозяйстве: рассмотреть эффективность выделения средств
фермерам, готовым создавать новые рабочие места и рассмотреть возможность
организации общественных работ в сельском хозяйстве.
«У
нас сейчас начнутся массовые полевые работы: заканчивается посевная, за ней
сразу — заготовка кормов и дальше, в
режиме нон-стоп, пойдут сельхоз работы.
Возможно на часть работ, где требуется значительное количество рабочей
силы, выделить суммы за счет средств поддержки сельского хозяйства и программ
комитета по труду и занятости населения Ленинградской области на привлечение
людей на общественные работы. Люди
практически смогут заработать: они будут работать в сельском хозяйстве,
предприятия заплатят им, и еще и администрация региона сможет дополнительно
простимулировать такой труд», —
подчеркнул губернатор.