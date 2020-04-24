Правительство России представило план поддержки граждан, регионов и бизнеса

На
30 слайдах прописаны основные меры поддержки граждан, регионов России, бизнеса,
отдельных предприятий и наиболее пострадавших отраслей.
Дополнительно
22 апреля начал свою работу колл-центр Правительства РФ для информирования о
мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
По
номеру 8 800 707 08 85 предприниматели, испытывающие сложности из-за эпидемии
коронавирусной инфекции, могут задать свои вопросы о мерах поддержки.
План
преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса можно скачать по
прилагаемой ссылке.
План преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции.pdf