Правительство России представило план поддержки граждан, регионов и бизнеса

Правительство России представило план поддержки граждан, регионов и бизнеса

Правительство России представило в виде презентации план преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса.

Рубрики : Общество  COVID-19     24 Apr 2020

На 30 слайдах прописаны основные меры поддержки граждан, регионов России, бизнеса, отдельных предприятий и наиболее пострадавших отраслей.

Дополнительно 22 апреля начал свою работу колл-центр Правительства РФ для информирования о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

По номеру 8 800 707 08 85 предприниматели, испытывающие сложности из-за эпидемии коронавирусной инфекции, могут задать свои вопросы о мерах поддержки.

План преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса можно скачать по прилагаемой ссылке.

План преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции.pdf


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