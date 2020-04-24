Сертификат на материнский капитал - дистанционно

Это означает,
что за оформлением сертификата теперь не нужно лично обращаться в территориальные
Управления или направлять заявления в электронном виде, сертификаты на
материнский капитал оформляются автоматически. На сегодняшний день в данном
режиме в нашем регионе оформлено уже 119 сертификатов.
Сразу после
рождения ребенка в Пенсионный фонд поступают сведения из ЗАГСа, в которых уже
содержатся все необходимые сведения о ребенке и его родителях.
Пенсионный
фонд проверяет, есть ли какие-либо ограничения, препятствующие выдаче сертификата.
Если нет, то сертификат оформляется. Информацию о готовом сертификате заявителю
направляют в «Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда.
Привычный
бумажный сертификат, напечатанный на бланке, с апреля выдаваться не будет.
Таким образом,
сертификат на материнский (семейный) капитал после перехода на проактивный формат
выдачи становится электронным.
После
автоматического оформления сертификата семья может приступить к распоряжению
средствами материнского капитала.
Для семей с
приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления
сертификата, поскольку сведения об усыновлении могут представить только сами
приемные родители.
Напомним, что
с 2020 года круг получателей материнского капитала расширился. Право на
материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей имеют семьи, в которых
первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года. Для семей, в
которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно
увеличился на 150 тыс. рублей и составляет 616 617 рублей.
Такая же сумма
полагается за третьего и всех последующих детей, рожденных или усыновленных с
2020 года, если ранее у семьи не было права на материнский капитал. Например,
если первые два ребенка родились до 2007 года, до введения программы материнского
капитала.