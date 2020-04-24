Врачи областной больницы напомнят о правилах поведения

В
частности, о правилах поведения в условиях распространения коронавирусной
инфекции говорят главврач больницы Татьяна Тюрина, заместитель главврача по
специализированному стационару для лечения пациентов с инфекцией COVID-19 Светлана Гришина, заведующий отделением реанимации
и интенсивной терапии Антон Кожевин и другие медики.
По
словам председателя Комитета по печати Ленобласти Константина Визирякина,
договориться о фотосъемке было непросто, ведь сегодня врачи трудятся круглосуточно,
у них практически нет возможности найти время на что-то, кроме спасения людей.
- Пригласив
к участию в социальной рекламе врачей областной клинической больницы мы, с
одной стороны, хотели поблагодарить людей,
которые находятся на передовой в борьбе с COVID-19, а с другой – напомнить жителям Ленобласти о том,
что необходимо соблюдать несложные правила, чтобы не заразиться, - рассказал
Константин Визирякин. – В ближайшее время баннеры с соцрекламой размером 3х6
метров появятся во всех уголках нашего региона на тридцати рекламных
конструкциях. Кроме того, мы предложили коллегам из областных средств массовой
информации использовать эти «напоминалки» на своих сайтах и в социальных сетях.
По
словам председателя Комитета по печати, данную социальную рекламу могут
использовать не только СМИ, но и все ленинградцы, которые чувствуют свою
ответственность и хотят напомнить родственникам и знакомым о правилах поведения
во время распространения коронавирусной инфекции. Для этого нужно найти макеты
с соцрекламой в группах ВКонтакте районных СМИ и сделать репосты на личных
страницах.