Врачи областной больницы напомнят о правилах поведения

В частности, о правилах поведения в условиях распространения коронавирусной инфекции говорят главврач больницы Татьяна Тюрина, заместитель главврача по специализированному стационару для лечения пациентов с инфекцией COVID-19 Светлана Гришина, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Антон Кожевин и другие медики.

По словам председателя Комитета по печати Ленобласти Константина Визирякина, договориться о фотосъемке было непросто, ведь сегодня врачи трудятся круглосуточно, у них практически нет возможности найти время на что-то, кроме спасения людей.

- Пригласив к участию в социальной рекламе врачей областной клинической больницы мы, с одной стороны, хотели поблагодарить людей, которые находятся на передовой в борьбе с COVID-19, а с другой – напомнить жителям Ленобласти о том, что необходимо соблюдать несложные правила, чтобы не заразиться, - рассказал Константин Визирякин. – В ближайшее время баннеры с соцрекламой размером 3х6 метров появятся во всех уголках нашего региона на тридцати рекламных конструкциях. Кроме того, мы предложили коллегам из областных средств массовой информации использовать эти «напоминалки» на своих сайтах и в социальных сетях.

По словам председателя Комитета по печати, данную социальную рекламу могут использовать не только СМИ, но и все ленинградцы, которые чувствуют свою ответственность и хотят напомнить родственникам и знакомым о правилах поведения во время распространения коронавирусной инфекции. Для этого нужно найти макеты с соцрекламой в группах ВКонтакте районных СМИ и сделать репосты на личных страницах.