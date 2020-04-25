Как правильно заполнить заявление на выплату для семей, имеющих право на материнский (семейный) капитал

- Кому положена выплата в размере 5 тысяч рублей?

- Выплата положена всем семьям с детьми до трех лет, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

-Положена ли мне выплата, если я полностью потратила материнский капитал?

- Да, выплата положена всем семьям с детьми до трех лет, даже если вы уже полностью потратили средства материнского (семейного) капитала.

- Из каких средств идет выплата? Из средств материнского капитала?

- Финансовая поддержка семей обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи в условиях острой эпидемиологической обстановки. Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи. Налоги с этой выплаты также не взимаются.

- До какого числа можно подать заявление на выплату 5 тысяч рублей?

- Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября текущего года и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

- Выплата 5 тысяч рублей положена на каждого ребенка?

- Да, если в семье один ребенок до 3-х лет, выплачивается 5 тыс. рублей в месяц, если два – 10 тыс. рублей в месяц и так далее.

- Что нужно сделать для получения выплаты?

- Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда (http://www.pfrf.ru/) или портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/). Никаких дополнительных документов представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.

К сожалению, при заполнении данного заявления допускается очень много ошибок. Поэтому рекомендуем обратить внимание на следующие правила в подаче заявления:

1. Заявление может быть подано только от имени владельца государственного сертификата на материнский капитал, как правило, это мамы. Если вы подали заявление от имени папы, рекомендуем направить новое заявление из Личного кабинета мамы на сайте Пенсионного фонда РФ или на Едином портале госуслуг.

2. При оформлении заявления следует указывать номер актовой записи о рождении ребёнка, а не номер бланка свидетельства о рождении.

3. Расчетный счет для перечисления денежной выплаты должен быть открыт на имя владельца сертификата на материнский капитал.

4. Необходимо внимательнее заполнять банковские реквизиты счета. Ошибка в названии банка или в номере расчетного счета может привести к отказу в выплате.

5. ФИО ребенка при заполнении необходимо указывать полностью, а не фамилия и инициалы, либо имя ребенка без отчества.

5. Ещё одна из ошибок – подают заявление те семьи, в которых на 31 марта 2020 года ребенку (детям) уже исполнилось три года. Таким семьям выплаты не положены.

Перед сохранением заявления и отправкой его с «Личного кабинета» еще раз перепроверьте внесенную вами информацию!

- Можно ли подать заявление лично в ПФР?

- Да, заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда. Однако в рамках принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения обратиться в ПФР в настоящее время можно строго по предварительной записи.

- Можно ли отправить заявление на выплату по почте?

- Нет. По почте подать заявление на выплату нельзя.

- Как долго будут выплачивать деньги?

- Средства предоставляются на каждого ребенка раз в месяц в период с апреля по июнь 2020 года. При подаче заявления после 30 июня денежные средства выплатят единовременно за весь период.

- Моему ребенку исполнится три года в апреле/мае/июне. Я получу выплату?

- Ежемесячная выплата осуществляется за полный месяц независимо от даты рождения ребенка в конкретном месяце.

Примеры для семей с одним ребёнком:

· Если ребенку исполнится три года в апреле, то семья получит 5 000 рублей за апрель.

· Если ребенку исполнится три года в мае, то семья получит 5 000 рублей за апрель и 5 000 рублей май, всего 10 000 рублей.

· Если ребенку исполнится три года в июне, то общая выплата составит 15 000 рублей – по 5 000 рублей в апреле, мае и июне.

Примеры для семей с двумя детьми:

· Если первому ребенку 3 года исполнится в апреле, а второму полтора года, то семья получит 10 000 рублей в апреле за двоих детей и по 5 000 рублей в мае и июне за одного ребенка. Общая выплата составит 20 000 рублей.

· Если первому ребенку 3 года исполнится в мае, а второму полтора года, то семья получит по 10 000 рублей в апреле и мае за двоих детей, и 5 000 рублей в июне за одного ребенка. Общая выплата составит 25 000 рублей.

· Если первому ребенку 3 года исполнится в июне, а второму полтора года, то семья получит по 10 000 рублей в апреле, мае и июне за двоих детей. Общая выплата составит 30 000 рублей.

- Если я еще не оформила сертификат на материнский капитал, я смогу оформить выплату?

- а. Если у вас есть право на получение сертификата на материнский (семейный) капитал, но вы не успели его оформить, то вы сможете подать заявление на выплату в размере 5 000 рублей.

- Как получить выплату на детей от 3 до 7 лет?

- Выплата денежных средств на детей от 3 до 7 лет не назначается органами Пенсионного фонда. Она относится к региональным мерам поддержки и выплачивается органами социальной защиты. Подробнее можно узнать на сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации https://rosmintrud.ru