«На этом месте были захоронены останки более 1300 советских граждан: пациентов больницы им. П.П. Кащенко, местных жителей и военнопленных, уничтоженных гитлеровцами во время немецко-фашистской оккупации в 1941 - 1944 гг.» - гласит табличка у мемориала.

24 апреля в рамках международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию победы над фашистскими захватчиками, сотрудники Гатчинского лесничества - филиала ЛОГКУ «Ленобллес» под руководством директора Сергея Сергеевича Хаванина и главного лесничего Николая Александровича Кабанова высадили здесь саженцы сосны.

В связи с мерами по профилактике коронавирусной инфекции, мы не смогли привлечь желающих. Однако, каждый может присоединиться, поддержав флешмоб #СадПамятиДома. Сажайте деревья на собственных участках – в сёлах, пригородах, дачах и добавляйте точки на карте акции! В социальных сетях выкладывайте фотографии и истории о том, кому было посвящено дерево, с хештегом #СадПамятиДома.

Юлия Пастьева