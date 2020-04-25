«На
этом месте были захоронены останки более 1300 советских граждан: пациентов
больницы им. П.П. Кащенко, местных жителей и военнопленных, уничтоженных
гитлеровцами во время немецко-фашистской оккупации в 1941 - 1944 гг.» - гласит
табличка у мемориала.
24
апреля в рамках международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию
победы над фашистскими захватчиками, сотрудники Гатчинского лесничества -
филиала ЛОГКУ «Ленобллес» под руководством директора Сергея Сергеевича Хаванина
и главного лесничего Николая Александровича Кабанова высадили здесь саженцы сосны.
В
связи с мерами по профилактике коронавирусной инфекции, мы не смогли привлечь
желающих. Однако, каждый может присоединиться, поддержав флешмоб
#СадПамятиДома. Сажайте деревья на собственных участках – в сёлах, пригородах,
дачах и добавляйте точки на карте акции! В социальных сетях выкладывайте
фотографии и истории о том, кому было посвящено дерево, с хештегом
#СадПамятиДома.
Юлия
Пастьева