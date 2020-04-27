Александр Дрозденко: «Срывать летнюю оздоровительную кампанию мы не будем»

«Срывать летнюю оздоровительную кампанию
мы не будем. Лучше, чтобы дети были под организованным присмотром, - заявил на
совещании с главами муниципальных образований губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко. - Нам нужно за май серьезно подготовиться, принять
правильные, последовательные шаги, чтобы не допустить заноса коронавирусной
инфекции в детские оздоровительные лагеря и площадки при школах».
Глава региона также дал поручение комитету
по здравоохранению обеспечить быстрое прохождение тестирования на коронавирус
для детей.
В июне, по предложению комитета общего и
профессионального образования, будет организован отдых для детей-сирот,
воспитывающихся в ресурсных центрах. Предлагается организовать отдых в группах
менее 100 человек в пяти государственных лагерях: ДОЛ «Россонь», ДОЛ «Маяк»,
ДОЛ «Березняки», ДОЛ «Восток» и ДОЛ «Орион». Также рассматривается возможность
организованного отдыха в июне для детей врачей.
На летнюю оздоровительную кампанию 2020
года из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований планируется
выделить более 886 млн рублей. Расчетная стоимость путевки этого года
составляет 23 625 рублей.