Александр Дрозденко: «Срывать летнюю оздоровительную кампанию мы не будем»

«Срывать летнюю оздоровительную кампанию мы не будем. Лучше, чтобы дети были под организованным присмотром, - заявил на совещании с главами муниципальных образований губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Нам нужно за май серьезно подготовиться, принять правильные, последовательные шаги, чтобы не допустить заноса коронавирусной инфекции в детские оздоровительные лагеря и площадки при школах».

Глава региона также дал поручение комитету по здравоохранению обеспечить быстрое прохождение тестирования на коронавирус для детей.

В июне, по предложению комитета общего и профессионального образования, будет организован отдых для детей-сирот, воспитывающихся в ресурсных центрах. Предлагается организовать отдых в группах менее 100 человек в пяти государственных лагерях: ДОЛ «Россонь», ДОЛ «Маяк», ДОЛ «Березняки», ДОЛ «Восток» и ДОЛ «Орион». Также рассматривается возможность организованного отдыха в июне для детей врачей.

На летнюю оздоровительную кампанию 2020 года из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований планируется выделить более 886 млн рублей. Расчетная стоимость путевки этого года составляет 23 625 рублей.