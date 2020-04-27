До 30 апреля продолжается Декада подписки

Клиенты
Почты России могут подписаться по сниженным ценам на бизнес-газеты, глянцевые
журналы, периодику для детей, развлекательные, профессиональные, отраслевые и
другие издания. Навигация сайта и мобильного приложения позволяет настроить
фильтры изданий по теме, алфавиту, индексу, профессиональным интересам,
названию в поисковой строке, а оформление займет всего несколько минут.
Выписать любимые газеты и журналы можно как себе, так и в подарок близким из
любой точки мира, с доставкой до почтового ящика в любой регион России.
Вы также можете подписаться на газету «Гатчинская
правда» на 6 месяцев по льготным ценам! Индекс П4237: до адреса – 467,34 руб.,
до востребования – 422,58 руб.
Кроме того,
Почта России продолжает благотворительную акцию «Дерево добра». В преддверии
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне любой может
подарить участникам и ветеранам войны подписку на их любимые журналы и газеты.
Присоединиться к акции можно на сайте podpiska.pochta.ru/derevo-dobra.
Подарить подписку на познавательные, досуговые
газеты и журналы можно и подопечным домов престарелых во всех 85-ти регионах
России.