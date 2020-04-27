Электричек станет больше

Губернатор региона
Александр Дрозденко в ходе телефонного разговора с компанией перевозчиком
обсудил возможность роста объема пригородных пассажирских перевозок. Принято
совместное решение, что количество электричек на наиболее востребованных
направлениях будет увеличено.
Область подготовит заявку
на дополнительные поезда, а перевозчик — «Северо-Западная пригородная
пассажирская компания» скорректирует расписание под большее количество поездов.
Основой для него станет фактический пассажиропоток жителей, которые каждый день
пользуются электричками до Санкт-Петербурга и обратно.
«Это делается для того,
чтобы не было долгого ожидания поезда на платформах, а в вагонах люди могли
соблюдать безопасную дистанцию. Мы благодарны компании за совместное решение
столь важного для жителей Ленинградской области транспортного вопроса», —
подчеркнул Александр Дрозденко.