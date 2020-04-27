Электричек станет больше

Электричек станет больше

Северо-Западная пригородная пассажирская компания и администрация Ленинградской области вместе решают вопрос увеличения количества электропоездов, связывающих населенные пункты региона и Санкт-Петербург.

Рубрики : Общество     27 Apr 2020

Губернатор региона Александр Дрозденко в ходе телефонного разговора с компанией перевозчиком обсудил возможность роста объема пригородных пассажирских перевозок. Принято совместное решение, что количество электричек на наиболее востребованных направлениях будет увеличено.

Область подготовит заявку на дополнительные поезда, а перевозчик — «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» скорректирует расписание под большее количество поездов. Основой для него станет фактический пассажиропоток жителей, которые каждый день пользуются электричками до Санкт-Петербурга и обратно.

«Это делается для того, чтобы не было долгого ожидания поезда на платформах, а в вагонах люди могли соблюдать безопасную дистанцию. Мы благодарны компании за совместное решение столь важного для жителей Ленинградской области транспортного вопроса», — подчеркнул Александр Дрозденко.

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